Суд не отпустил экс-замглавы кубанского МЧС из СИЗО

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Город. Курган , сизо
Симоненко обвиняют в организации покушения на убийство Фото:

Мосгорсуд подтвердил законность ареста бывшего заместителя начальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко, обвиняемого в организации покушения на убийство. Об этом сообщает корреспондент из зала суда.

«Постановление Басманного районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения», — говорится в решении суда, передает корреспондент ТАСС. Заседание в Мосгорсуде проходило в закрытом режиме по просьбе защиты Симоненко, который имеет звание полковника внутренней службы.

Сергей Симоненко обвиняется в организации покушения на убийство и умышленном уничтожении имущества. Подробности дела не раскрываются.

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Мосгорсуд подтвердил законность ареста бывшего заместителя начальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко, обвиняемого в организации покушения на убийство. Об этом сообщает корреспондент из зала суда. «Постановление Басманного районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения», — говорится в решении суда, передает корреспондент ТАСС. Заседание в Мосгорсуде проходило в закрытом режиме по просьбе защиты Симоненко, который имеет звание полковника внутренней службы. Сергей Симоненко обвиняется в организации покушения на убийство и умышленном уничтожении имущества. Подробности дела не раскрываются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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