Суд не отпустил экс-замглавы кубанского МЧС из СИЗО

Мосгорсуд подтвердил законность ареста бывшего заместителя начальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко, обвиняемого в организации покушения на убийство. Об этом сообщает корреспондент из зала суда.
«Постановление Басманного районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения», — говорится в решении суда, передает корреспондент ТАСС. Заседание в Мосгорсуде проходило в закрытом режиме по просьбе защиты Симоненко, который имеет звание полковника внутренней службы.
Сергей Симоненко обвиняется в организации покушения на убийство и умышленном уничтожении имущества. Подробности дела не раскрываются.
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