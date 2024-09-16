Суд не отпустил экс-замглавы кубанского МЧС из СИЗО

16 сентября 2024 в 23:15 Размер текста - 17 +

Симоненко обвиняют в организации покушения на убийство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мосгорсуд подтвердил законность ареста бывшего заместителя начальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко, обвиняемого в организации покушения на убийство. Об этом сообщает корреспондент из зала суда. «Постановление Басманного районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения», — говорится в решении суда, передает корреспондент ТАСС. Заседание в Мосгорсуде проходило в закрытом режиме по просьбе защиты Симоненко, который имеет звание полковника внутренней службы. Сергей Симоненко обвиняется в организации покушения на убийство и умышленном уничтожении имущества. Подробности дела не раскрываются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мосгорсуд подтвердил законность ареста бывшего заместителя начальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко, обвиняемого в организации покушения на убийство. Об этом сообщает корреспондент из зала суда. «Постановление Басманного районного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения», — говорится в решении суда, передает корреспондент ТАСС. Заседание в Мосгорсуде проходило в закрытом режиме по просьбе защиты Симоненко, который имеет звание полковника внутренней службы. Сергей Симоненко обвиняется в организации покушения на убийство и умышленном уничтожении имущества. Подробности дела не раскрываются.