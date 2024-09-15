Разговор с Трампом и бесстрашный Путин: главное из интервью Зеленского CNN

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал президента России Владимира Путина бесстрашным и рассказал о новом «плане победы», который он сейчас разрабатывает. Также он поделился проблемами, которые возникли в Вооруженных силах Украины из-за недостойной помощи со стороны союзников страны. О чем еще рассказал Зеленский в интервью телеканалу CNN — в материале URA.RU.
Влияние на Путина
Лидер Украины прокомментировал поведение российского президента Владимира Путина, отметив его бесстрашие перед лидерами других стран. Зеленский подчеркнул, что Путин видит и находит слабости Запада.
«План победы» Зеленского
В интервью Зеленский также поделился своим «планом победы». По его словам, стратегия Украины затрагивает вопросы национальной безопасности и геополитическое положение страны. Он также выразил требование о постоянном доступе к существенной военной поддержке и свободе в выборе способов использования различных ресурсов, включая экономическую помощь. Он заявил, что Украина должна быть готова не только к боевым действиям, но и к эффективной дипломатии после окончания конфликта. Сначала план будет представлен лидеру США Джо Байдену, а после — кандидатам на пост президента Дональду Трампу и Камале Харрис.
Обещание Трампа
Зеленский рассказал о телефонной беседе с Дональдом Трампом, в ходе которого бывший президент США пообещал оказать Украине значительную поддержку. «Он будет делать все возможное, чтобы укрепить нашу страну», — заявил Зеленский CNN. Украинский лидер также выразил интерес к реакции Трампа на предложенный им мирный план.
Разрешение США бить по территории России
Зеленский рассказал об ожидании решения от США о возможности нанесения ударов ВСУ по территории России. Он указал, что такое разрешение пока не получено, но оно нужно им для проведения атак по базам ВВС России.
Проблемы с вооружением у ВСУ
Украинский лидер выразил разочарование из-за медленных поставок боеприпасов от США и Европы, что затрудняет оснащение необходимого количества бригад. «Нам нужно 14 бригад, чтобы быть готовыми», — подчеркнул Зеленский. Он также упомянул, что из-за задержек в поставках украинская армия остается недостаточно подготовленной для эффективных боевых действий, у них нет возможности снабдить даже четыре бригады из 14.
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