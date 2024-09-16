16 сентября 2024

Что известно о нападении на военкора Коробова в Белгороде: заявление ГУР о ликвидации, реакция в РФ

Директор ГТРК «Белгород» Власова опровергла новость о гибели военкора Коробова
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Последствия обстрелов Белгорода (архивные фотографии, часть 1). Белгород, обстрел, белгород
Нападение на военкора произошло 15 сентября Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сотрудник ГТРК «Белгород» Александр Коробов был госпитализирован при «невыясненных обстоятельствах». Этой информацией поделились городские СМИ. При этом ГУР Украины сообщило о ликвидации журналиста. А в гостелерадиокомпании выступили с опровержением данных о смерти военкора. Подробности произошедшего — в материале URA.RU.

Украинская разведка заявила о ликвидации военкора Коробова

По сообщению Главного разведывательного управления (ГУР) Украины нападение на военкора случилось 15 сентября. В ведомстве уверены — Коробов мертв. В подтверждение своих суждений украинские разведчики распространили видеоролик со слежкой за Коробовым, а также видеозапись с якобы лежащим на земле телом военкора.

Последствия обстрелов Белгорода (архивные фотографии, часть 1). Белгород
Александр Коробов регулярно снимает репортажи про украинские обстрелы из пострадавших районов РФ
Фото:

Информацию о гибели журналиста опровергли источники telegram-канала Baza в регионе. По их словам, Коробов — жив. Он был экстренно доставлен в одно из медучреждений Белгорода.

Официальное опровержение гибели: где находится военкор, в каком состоянии

Глава ГТРК «Белгород» Надежда Власова подтвердила, что Коробов получил ранение и попал в больницу. По ее словам, журналиста перенаправили в столицу.

По данным telegram-канала «Пепел», состояние военкора оценивается как тяжелое. «Лента.ру» пишет, что у Коробова открытая черепно-мозговая травма. Источники издания в силовых структурах отмечают, что по факту произошедшего уже начата доследственная проверка.

Виды Херсона. Херсон
Военкор сотрудничал с телеканалами «Россия 1» и «Звезда», снимал сюжеты в Донбассе
Фото:

Биография военкора Коробова

Александр Коробов родился 31 марта 1970 года. Он получил среднее образование в школе, а после окончания вуза стал реализовывать свои навыки в журналистике. С 2022 года военкор активно освещает оперативную обстановку в Белгородской области. В данный момент — занимает пост главы корпункта телеканала «Россия 1» в Белгороде.

Подробностей о личной жизни военкора в открытых источниках мало. Отчасти это вызвано заботой о безопасности родных и близких Коробов. Он не ведет публичные соцсети.

https://gordost31.com/premiya-2023/76-smi
На счету военкора — поездки в различные горячи точки. В прошлом году Управления Россгвардии по Белгородской области вручило ему благодарность за активную информационную поддержку

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Сотрудник ГТРК «Белгород» Александр Коробов был госпитализирован при «невыясненных обстоятельствах». Этой информацией поделились городские СМИ. При этом ГУР Украины сообщило о ликвидации журналиста. А в гостелерадиокомпании выступили с опровержением данных о смерти военкора. Подробности произошедшего — в материале URA.RU. По сообщению Главного разведывательного управления (ГУР) Украины нападение на военкора случилось 15 сентября. В ведомстве уверены — Коробов мертв. В подтверждение своих суждений украинские разведчики распространили видеоролик со слежкой за Коробовым, а также видеозапись с якобы лежащим на земле телом военкора. Информацию о гибели журналиста опровергли источники telegram-канала Baza в регионе. По их словам, Коробов — жив. Он был экстренно доставлен в одно из медучреждений Белгорода. Глава ГТРК «Белгород» Надежда Власова подтвердила, что Коробов получил ранение и попал в больницу. По ее словам, журналиста перенаправили в столицу. По данным telegram-канала «Пепел», состояние военкора оценивается как тяжелое. «Лента.ру» пишет, что у Коробова открытая черепно-мозговая травма. Источники издания в силовых структурах отмечают, что по факту произошедшего уже начата доследственная проверка. Александр Коробов родился 31 марта 1970 года. Он получил среднее образование в школе, а после окончания вуза стал реализовывать свои навыки в журналистике. С 2022 года военкор активно освещает оперативную обстановку в Белгородской области. В данный момент — занимает пост главы корпункта телеканала «Россия 1» в Белгороде. Подробностей о личной жизни военкора в открытых источниках мало. Отчасти это вызвано заботой о безопасности родных и близких Коробов. Он не ведет публичные соцсети.
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