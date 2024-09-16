Белгородский военкор Коробов попал в больницу после «получения травм при невыясненных обстоятельствах»

Журналист Коробов попал в больницу после заявления ГУР Украины о его ликвидации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Белгородский военкор Александр Коробов попал в больницу с травмами, сообщили в telegram-каналах
Белгородский военкор Александр Коробов попал в больницу с травмами, сообщили в telegram-каналах Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военкор Александр Коробов, работавший в ГТРК «Белгород», попал в больницу с травмами, полученными при «невыясненных обстоятельствах». Об этом сообщили в белгородских telegram-каналах.

«Корреспондент ГТРК „Белгород“ Александр Коробов попал в больницу после получения травм при невыясненных обстоятельствах», — заявили в telegram-канале «Белгородский канал». Там отметили, что ранее в ГУР украинского Минобороны сообщили о ликвидации военкора. По их данным, министерство совершило покушение на жизнь журналиста за «преступления против Украины».

В новостном telegram-канале журналистки Ксении Собчак «Осторожно, новости» опубликована информация о том, что украинское министерство публиковало кадры с якобы запечатленным на них телом Коробова. Однако ряд белгородских пабликов пишут о том, что военкор жив, добавили в канале.

Там подчеркнули, что Коробов пишет об украинских обстрелах приграничья и снимает материалы из городов Белгород, Шебекино и иных мест. В 2023 году он получил благодарность Управления Росгвардии по Белгородской области за активную информационную поддержку.

Журналист URA.RU направил запрос в Минздрав Белгородской области. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военкор Александр Коробов, работавший в ГТРК «Белгород», попал в больницу с травмами, полученными при «невыясненных обстоятельствах». Об этом сообщили в белгородских telegram-каналах. «Корреспондент ГТРК „Белгород“ Александр Коробов попал в больницу после получения травм при невыясненных обстоятельствах», — заявили в telegram-канале «Белгородский канал». Там отметили, что ранее в ГУР украинского Минобороны сообщили о ликвидации военкора. По их данным, министерство совершило покушение на жизнь журналиста за «преступления против Украины». В новостном telegram-канале журналистки Ксении Собчак «Осторожно, новости» опубликована информация о том, что украинское министерство публиковало кадры с якобы запечатленным на них телом Коробова. Однако ряд белгородских пабликов пишут о том, что военкор жив, добавили в канале. Там подчеркнули, что Коробов пишет об украинских обстрелах приграничья и снимает материалы из городов Белгород, Шебекино и иных мест. В 2023 году он получил благодарность Управления Росгвардии по Белгородской области за активную информационную поддержку. Журналист URA.RU направил запрос в Минздрав Белгородской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...