Военкор Александр Коробов, работавший в ГТРК «Белгород», попал в больницу с травмами, полученными при «невыясненных обстоятельствах». Об этом сообщили в белгородских telegram-каналах.
«Корреспондент ГТРК „Белгород“ Александр Коробов попал в больницу после получения травм при невыясненных обстоятельствах», — заявили в telegram-канале «Белгородский канал». Там отметили, что ранее в ГУР украинского Минобороны сообщили о ликвидации военкора. По их данным, министерство совершило покушение на жизнь журналиста за «преступления против Украины».
В новостном telegram-канале журналистки Ксении Собчак «Осторожно, новости» опубликована информация о том, что украинское министерство публиковало кадры с якобы запечатленным на них телом Коробова. Однако ряд белгородских пабликов пишут о том, что военкор жив, добавили в канале.
Там подчеркнули, что Коробов пишет об украинских обстрелах приграничья и снимает материалы из городов Белгород, Шебекино и иных мест. В 2023 году он получил благодарность Управления Росгвардии по Белгородской области за активную информационную поддержку.
Журналист URA.RU направил запрос в Минздрав Белгородской области. Ответ ожидается.
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