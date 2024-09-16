Военкора Коробова доставили в одну из больниц Москвы

17 сентября 2024 в 00:53 Размер текста - 17 +

Коробова отправили лечиться в Москву Фото: Илья Московец © URA.RU Корреспондент Александр Коробов получил ранение и был госпитализирован. Об этом сообщила директор ГТРК «Белгород» Надежда Власова. «По поводу ранения и больницы — да, подтверждаю», — сказала Власова в комментарии «Газете.Ru». В дополнение к этому, в беседе с телеканалом RTVI Надежда Власова уточнила, что Коробов «пострадал, получены травмы». По ее словам, журналист проходит лечение в одной из московских клиник. Ранее в ГУР украинского Минобороны сообщили о ликвидации военкора Коробова. При этом в telegram-каналах Белгорода появилась информация, что он получил травмы и попал в больницу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Корреспондент Александр Коробов получил ранение и был госпитализирован. Об этом сообщила директор ГТРК «Белгород» Надежда Власова. «По поводу ранения и больницы — да, подтверждаю», — сказала Власова в комментарии «Газете.Ru». В дополнение к этому, в беседе с телеканалом RTVI Надежда Власова уточнила, что Коробов «пострадал, получены травмы». По ее словам, журналист проходит лечение в одной из московских клиник. Ранее в ГУР украинского Минобороны сообщили о ликвидации военкора Коробова. При этом в telegram-каналах Белгорода появилась информация, что он получил травмы и попал в больницу.