16 сентября 2024

Военкора Коробова доставили в одну из больниц Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург , реанимобиль, скорая помощь
Коробова отправили лечиться в Москву Фото:

Корреспондент Александр Коробов получил ранение и был госпитализирован. Об этом сообщила директор ГТРК «Белгород» Надежда Власова.

«По поводу ранения и больницы — да, подтверждаю», — сказала Власова в комментарии «Газете.Ru». В дополнение к этому, в беседе с телеканалом RTVI Надежда Власова уточнила, что Коробов «пострадал, получены травмы». По ее словам, журналист проходит лечение в одной из московских клиник.

Ранее в ГУР украинского Минобороны сообщили о ликвидации военкора Коробова. При этом в telegram-каналах Белгорода появилась информация, что он получил травмы и попал в больницу.

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Корреспондент Александр Коробов получил ранение и был госпитализирован. Об этом сообщила директор ГТРК «Белгород» Надежда Власова. «По поводу ранения и больницы — да, подтверждаю», — сказала Власова в комментарии «Газете.Ru». В дополнение к этому, в беседе с телеканалом RTVI Надежда Власова уточнила, что Коробов «пострадал, получены травмы». По ее словам, журналист проходит лечение в одной из московских клиник. Ранее в ГУР украинского Минобороны сообщили о ликвидации военкора Коробова. При этом в telegram-каналах Белгорода появилась информация, что он получил травмы и попал в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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