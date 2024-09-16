FT: ЕС направит Украине более 40 млрд долларов без участия США

17 сентября 2024 в 03:12 Размер текста - 17 +

ЕС хочет отправить помощь Украине до конца года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Европейский Союз достиг соглашения о выделении Украине нового кредита на сумму примерно 44,48 млрд долларов до конца 2024 года не зависимо от участия Соединенных Штатов. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на информацию от трех европейских чиновников. «Необходимо срочно принять предложение до конца октября, чтобы союзный кредит мог быть предоставлен до конца 2024 года для будущих выплат траншами», — приводит издание текст проекта предложения. Уточняется, что такой шаг, расширяющий существующую программу помощи, потребует лишь поддержки большинства, а не единогласия, что поможет преодолеть вето Венгрии. Ранее сообщалось, что Британия дополнительно отправил Киеву 650 многоцелевых ракет Martlet. О пакете помощи заявили в начале сентября перед встречей западной контактной группы по военному содействию Украине. Предположительно, ракеты появятся у ВСУ к концу года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Европейский Союз достиг соглашения о выделении Украине нового кредита на сумму примерно 44,48 млрд долларов до конца 2024 года не зависимо от участия Соединенных Штатов. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на информацию от трех европейских чиновников. «Необходимо срочно принять предложение до конца октября, чтобы союзный кредит мог быть предоставлен до конца 2024 года для будущих выплат траншами», — приводит издание текст проекта предложения. Уточняется, что такой шаг, расширяющий существующую программу помощи, потребует лишь поддержки большинства, а не единогласия, что поможет преодолеть вето Венгрии. Ранее сообщалось, что Британия дополнительно отправил Киеву 650 многоцелевых ракет Martlet. О пакете помощи заявили в начале сентября перед встречей западной контактной группы по военному содействию Украине. Предположительно, ракеты появятся у ВСУ к концу года.