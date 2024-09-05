Британия поставит Украине 650 многоцелевых ракет Marlet

Великобритания усилит противовоздушную оборону Украины, поставив дополнительные 650 многоцелевых ракет Martlet. Об этом сообщило Министерство обороны Соединенного Королевства.
«Великобритания направит 650 ракет LMM по контракту на 162 миллиона фунтов стерлингов для поддержки ПВО Украины», — говорится в заявлении британского военного ведомства. Его приводит Daily Mail.
Пакет помощи был анонсирован перед встречей западной контактной группы по военному содействию Украине. Предполагается, что ракеты Martlet, производимые компанией Thales, будут переданы Киеву к концу 2024 года.
С началом СВО на Украине, западные страны значительно увеличили объемы военной помощи Киеву. В ответ на это Россия заявляла, что такие действия лишь продлевают конфликт и не оказывают решающего влияния на его исход.
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