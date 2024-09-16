Названа стоимость создания в России аналога Starlink Илона Маска

«Известия»: создание в РФ аналога Starlink обойдется в 445 млрд рублей

17 сентября 2024 в 04:00 Размер текста - 17 +

Проект предусматривает вывод на орбиту космических аппаратов в период с 2025 по 2030 годы Фото: Роман Наумов © URA.RU Проект создания в России собственной группировки спутников, аналогичной Starlink Илона Маска, может стоить 445 миллиардов рублей. Предполагается, что из этой суммы 329 миллиардов рублей будут привлечены из внебюджетных источников, а 116 миллиардов предоставит государство. Об этом говорится в предварительной редакции федерального проекта «Инфраструктура доступа к сети интернет». «Государство может выделить 116 млрд рублей на создание в 2025—2030 годах группировки низкоорбитальных спутников для скоростного доступа в интернет по всему миру… Строительство спутниковой группировки будет финансироваться и из внебюджетных источников — за пять лет его объем составит чуть более 329 млрд рублей. То есть расчетная стоимость всего проекта — 445 млрд рублей», — передает газета «Известия». Проект, разрабатываемый компанией «Бюро 1440», предусматривает вывод на орбиту космических аппаратов в период с 2025 по 2030 годы. Это станет частью федерального проекта «Инфраструктура доступа к сети интернет». Глава Чечни Рамзан Кадыров похвалил американского предпринимателя Илона Маска за его технологические разработки, которые оказывают помощь на фронте специальной военной операции. Особенно он отметил систему Starlink за обеспечение высокоскоростной связи в зоне действий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Проект создания в России собственной группировки спутников, аналогичной Starlink Илона Маска, может стоить 445 миллиардов рублей. Предполагается, что из этой суммы 329 миллиардов рублей будут привлечены из внебюджетных источников, а 116 миллиардов предоставит государство. Об этом говорится в предварительной редакции федерального проекта «Инфраструктура доступа к сети интернет». «Государство может выделить 116 млрд рублей на создание в 2025—2030 годах группировки низкоорбитальных спутников для скоростного доступа в интернет по всему миру… Строительство спутниковой группировки будет финансироваться и из внебюджетных источников — за пять лет его объем составит чуть более 329 млрд рублей. То есть расчетная стоимость всего проекта — 445 млрд рублей», — передает газета «Известия». Проект, разрабатываемый компанией «Бюро 1440», предусматривает вывод на орбиту космических аппаратов в период с 2025 по 2030 годы. Это станет частью федерального проекта «Инфраструктура доступа к сети интернет». Глава Чечни Рамзан Кадыров похвалил американского предпринимателя Илона Маска за его технологические разработки, которые оказывают помощь на фронте специальной военной операции. Особенно он отметил систему Starlink за обеспечение высокоскоростной связи в зоне действий.