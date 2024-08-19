Кадыров назвал Маска молодцом и выразил респект за Starlink

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Кавказский инвестиционный форум. Визит Михаила Мишустина на форум. Российская Федерация, г. Грозный, Чеченская Республика. 16 июля 2024., кадыров рамзан
Кадыров отметил помощь системы Starlink на СВО Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что американский предприниматель Илон Маск молодец, его разработки помогают на фронте СВО. Отдельную благодарность он выразил за глобальную спутниковую систему Starlink.

«Илон, не обращай внимания на отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ. Не стоит на них отвлекаться, поверь мне. <…> Нам твои разработки здорово помогают. Ты в любом случае молодец», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Также он отдельно поблагодарил Маска за Starlink. По его словам, с его помощью скорость связи в зоне спецоперации держится на хорошем уровне.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил о получении электрического пикапа Tesla Cybertruck, подаренного Илоном Маском. Глава Чечни выразил намерение использовать новый автомобиль в зоне проведения СВО.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что американский предприниматель Илон Маск молодец, его разработки помогают на фронте СВО. Отдельную благодарность он выразил за глобальную спутниковую систему Starlink. «Илон, не обращай внимания на отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ. Не стоит на них отвлекаться, поверь мне. <…> Нам твои разработки здорово помогают. Ты в любом случае молодец», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Также он отдельно поблагодарил Маска за Starlink. По его словам, с его помощью скорость связи в зоне спецоперации держится на хорошем уровне. Ранее Рамзан Кадыров сообщил о получении электрического пикапа Tesla Cybertruck, подаренного Илоном Маском. Глава Чечни выразил намерение использовать новый автомобиль в зоне проведения СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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