Алаудинов: ВС РФ закрепляются в Борках Курской области

В Борках Курской области российские военные укрепляют свои позиции. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«В Борках обстановка тоже подконтрольная. Борки зачистили», — заявил Алаудинов в интервью ТАСС. По его словам, на этой территории работает подразделение «Арбат» и 810-я бригада. Алаудинов отметил, что на данный момент речь идет о стабилизации ситуации в этом районе.
Ранее Минобороны РФ заявляло об освобождении от ВСУ таких населенных пунктов, как Успеновка и Борки. Уточнялось, что за сутки украинские военные пытались трижды прорвать оборону и совершили пять атак.
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