Алаудинов: ВС РФ закрепляются в Борках Курской области

17 сентября 2024 в 05:29 Размер текста - 17 +

Апти Алаудинов заявил о стабилизации ситуации в районе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Борках Курской области российские военные укрепляют свои позиции. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «В Борках обстановка тоже подконтрольная. Борки зачистили», — заявил Алаудинов в интервью ТАСС. По его словам, на этой территории работает подразделение «Арбат» и 810-я бригада. Алаудинов отметил, что на данный момент речь идет о стабилизации ситуации в этом районе. Ранее Минобороны РФ заявляло об освобождении от ВСУ таких населенных пунктов, как Успеновка и Борки. Уточнялось, что за сутки украинские военные пытались трижды прорвать оборону и совершили пять атак. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Борках Курской области российские военные укрепляют свои позиции. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «В Борках обстановка тоже подконтрольная. Борки зачистили», — заявил Алаудинов в интервью ТАСС. По его словам, на этой территории работает подразделение «Арбат» и 810-я бригада. Алаудинов отметил, что на данный момент речь идет о стабилизации ситуации в этом районе. Ранее Минобороны РФ заявляло об освобождении от ВСУ таких населенных пунктов, как Успеновка и Борки. Уточнялось, что за сутки украинские военные пытались трижды прорвать оборону и совершили пять атак.