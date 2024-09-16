16 сентября 2024

Алаудинов: ВС РФ закрепляются в Борках Курской области

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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, алаудинов апти
Апти Алаудинов заявил о стабилизации ситуации в районе Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Борках Курской области российские военные укрепляют свои позиции. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«В Борках обстановка тоже подконтрольная. Борки зачистили», — заявил Алаудинов в интервью ТАСС. По его словам, на этой территории работает подразделение «Арбат» и 810-я бригада. Алаудинов отметил, что на данный момент речь идет о стабилизации ситуации в этом районе.

Ранее Минобороны РФ заявляло об освобождении от ВСУ таких населенных пунктов, как Успеновка и Борки. Уточнялось, что за сутки украинские военные пытались трижды прорвать оборону и совершили пять атак.

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В Борках Курской области российские военные укрепляют свои позиции. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «В Борках обстановка тоже подконтрольная. Борки зачистили», — заявил Алаудинов в интервью ТАСС. По его словам, на этой территории работает подразделение «Арбат» и 810-я бригада. Алаудинов отметил, что на данный момент речь идет о стабилизации ситуации в этом районе. Ранее Минобороны РФ заявляло об освобождении от ВСУ таких населенных пунктов, как Успеновка и Борки. Уточнялось, что за сутки украинские военные пытались трижды прорвать оборону и совершили пять атак.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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