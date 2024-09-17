Автор хитов Аллы Пугачевой поделился секретом долголетия

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Александр Зацепин рассказал, что ему помогает продолжать работу
Александр Зацепин рассказал, что ему помогает продолжать работу Фото:

В советское время песни Александра Зацепина звучали в самых культовых фильмах. Их исполняли лучшие эстрадные звезды, в том числе и Алла Пугачева. Зацепин, которому в этом году исполнилось 98 лет, творит до сих пор. Солидный возраст Александра Сергеевича не пугает: он говорит, что во время написания новой музыки своих лет не ощущает. О том, что еще помогает ему оставаться в форме, Зацепин рассказал корреспонденту URA.RU.

«У меня отдых происходит за работой, — сообщил Александр Сергеевич. — Для меня работа — это все. Как я всегда говорю, это мой кислород. Без работы жить не могу — задыхаюсь! Я каждый день сочиняю. Правда, в последнее время не эстрадные песни. Меня больше увлекают мюзиклы, сейчас балет делаем в Большом театре. Мне это интересно. Когда я работаю, возраста не ощущаю. Слава Богу, память у меня есть: говорить могу, музыку сочинять могу. Это уже хорошо».

По словам Зацепина, главный секрет его долголетия кроется в правильном образе жизни. Александр Сергеевич придерживается распорядка дня и строго следит за своим рационом.

«Режим я соблюдаю на протяжении многих лет, — делится Александр Сергеевич. — В 11 часов вечера ложусь спать. В 7 утра — встаю. Восемь часов сна мне лично необходимы. Когда человек много работает, нужно полноценное восстановление. Конечно, генетика тоже очень важна. Я считаю, что она у меня хорошая.

С утра делаю зарядку обязательно. В моем возрасте она необходима. У меня есть комплекс упражнений, который я выполняю. Зарядка длится около 30 минут. Я сейчас, как автомобиль старый: завести очень сложно. Потом он начинает дымить, коптить, прогревается и идет хорошо. Так и со мной».

Уделяет внимание Зацепин и своему питанию. В последнее время автор хитов Пугачевой старается обходиться без соли и сахара, а также не употребляет жирную и вредную пищу.

«Конечно, нужны и хорошие собеседники, — говорит композитор. — Многих моих друзей — Дербенева, Гайдая — людей, с которыми мне было интересно общаться, уже нет на этом свете. Сейчас я общаюсь с Музой Ли. Она — прекрасный музыкант, режиссер. Мне с ней интересно: мы каждый день видимся».

К слову, в шоу-бизнесе ходили слухи, что Александр Сергеевич с Музой, которая моложе его на 60 лет, зарегистрировал отношения. Зацепин это опровергает.

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В советское время песни Александра Зацепина звучали в самых культовых фильмах. Их исполняли лучшие эстрадные звезды, в том числе и Алла Пугачева. Зацепин, которому в этом году исполнилось 98 лет, творит до сих пор. Солидный возраст Александра Сергеевича не пугает: он говорит, что во время написания новой музыки своих лет не ощущает. О том, что еще помогает ему оставаться в форме, Зацепин рассказал корреспонденту URA.RU. «У меня отдых происходит за работой, — сообщил Александр Сергеевич. — Для меня работа — это все. Как я всегда говорю, это мой кислород. Без работы жить не могу — задыхаюсь! Я каждый день сочиняю. Правда, в последнее время не эстрадные песни. Меня больше увлекают мюзиклы, сейчас балет делаем в Большом театре. Мне это интересно. Когда я работаю, возраста не ощущаю. Слава Богу, память у меня есть: говорить могу, музыку сочинять могу. Это уже хорошо». По словам Зацепина, главный секрет его долголетия кроется в правильном образе жизни. Александр Сергеевич придерживается распорядка дня и строго следит за своим рационом. «Режим я соблюдаю на протяжении многих лет, — делится Александр Сергеевич. — В 11 часов вечера ложусь спать. В 7 утра — встаю. Восемь часов сна мне лично необходимы. Когда человек много работает, нужно полноценное восстановление. Конечно, генетика тоже очень важна. Я считаю, что она у меня хорошая. Уделяет внимание Зацепин и своему питанию. В последнее время автор хитов Пугачевой старается обходиться без соли и сахара, а также не употребляет жирную и вредную пищу. «Конечно, нужны и хорошие собеседники, — говорит композитор. — Многих моих друзей — Дербенева, Гайдая — людей, с которыми мне было интересно общаться, уже нет на этом свете. Сейчас я общаюсь с Музой Ли. Она — прекрасный музыкант, режиссер. Мне с ней интересно: мы каждый день видимся». К слову, в шоу-бизнесе ходили слухи, что Александр Сергеевич с Музой, которая моложе его на 60 лет, зарегистрировал отношения. Зацепин это опровергает.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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