ЕС обучил более 60 тысяч военных для Украины

17 сентября 2024 в 13:17 Размер текста - 17 +

Планируется натренировать еще 15 тысяч солдат до конца зимы Фото: U. S. Army / Sgt. Jacob Holmes Евросоюз обучил более 60 тысяч военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории стран ЕС. Об этом сообщил первый замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис. «В ноябре 2022 года стартовала Миссия ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM), в рамках которой на территории ЕС было обучено 60 тысяч украинских солдат», — передает ТАСС сообщение пресс-службы ЕК. Там отмечается, что планируется обучить еще 15 тысяч военных. Поставленную задачу ЕС хочет выполнить до февраля 2024 года. После достижения цели число солдат ВСУ, тренировавшихся в ЕС, достигнет 75 тысяч человек. Ранее Financial Times сообщило, что Европейский Союз достиг соглашения о выделении Украине нового кредита на сумму около 44,48 миллиарда долларов до конца 2024 года не зависимо от участия Соединенных Штатов. Такой шаг потребует лишь поддержки большинства, а не единогласия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евросоюз обучил более 60 тысяч военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории стран ЕС. Об этом сообщил первый замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис. «В ноябре 2022 года стартовала Миссия ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM), в рамках которой на территории ЕС было обучено 60 тысяч украинских солдат», — передает ТАСС сообщение пресс-службы ЕК. Там отмечается, что планируется обучить еще 15 тысяч военных. Поставленную задачу ЕС хочет выполнить до февраля 2024 года. После достижения цели число солдат ВСУ, тренировавшихся в ЕС, достигнет 75 тысяч человек. Ранее Financial Times сообщило, что Европейский Союз достиг соглашения о выделении Украине нового кредита на сумму около 44,48 миллиарда долларов до конца 2024 года не зависимо от участия Соединенных Штатов. Такой шаг потребует лишь поддержки большинства, а не единогласия.