Премьер Грузии: войну в Южной Осетии в 2008 году начал Саакашвили

Власти Грузии теперь могут свободно говорить о том, что войну с Северной Осетией в 2008 году развязал бывший в то время президентом Михаил Саакашвили и силы, которые его поддерживали. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, подчеркнув, что в настоящее время те же политические силы пытаются развязать новую войну.
«Когда мы видим, что, во-первых, завершены судебные процессы, во-вторых, та же политическая сила и сейчас пытается развязать в стране войну, мы не можем себе позволить не говорить всю правду грузинскому обществу о том, что 7 августа 2008 года войну в Грузии развязал именно режим Саакашвили», — сообщил Ираклий Кобахидзе. Его слова передали в ТАСС. Он отметил, что власти страны ранее не делали четких заявлений на эту тему из-за «текущих дел в Страсбурге и Гааге».
Ранее правящая партия страны «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» заявляла, что «Пятидневная война» 2008 года между Грузией и Осетией и поддержавших ее Абхазией и Россией была развязана Саакашвили по указке извне. По словам партии, эта война стала результатом «не его психической неуравновешенности, а итогом указаний извне и хорошо спланированного предательства».
Основатель правящей партии Бидзина Иванишвили ранее пообещал, что в случае победы его фракции в парламентских выборах 26 октября, он устроит «грузинский Нюрнбергский процесс» и привлечет к ответственности «зачинщиков войны» с Южной Осетией. Его слова передает «Национальная служба новостей».
Также в случае победы «Грузинская мечта» принесет Северной Осетии и Абхазии извинения за эту войну. Об этом пишет RT.
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