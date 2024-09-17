«Вероятность 90%»: озвучена дата отставки уральского полпреда Якушева

Полпред президента в УрФО Якушев покинет пост 24 сентября

17 сентября 2024 в 18:55 Размер текста - 17 +

С середины июня Владимир Якушев совмещает должности полпреда и секретаря генсовета ЕР Фото: Владимир Андреев © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев может быть освобожден от должности в течение недели. Об этом URA.RU рассказал информированный источник в свердловском политическом истеблишменте. Другой осведомленный собеседник агентства информацию подтвердил. «Вероятность 90%, что президентский указ [об отставке Якушева] будет подписан 24 сентября», — сообщил первый источник. Второй поделился, что, по его данным, 25 сентября Якушева на заседании Совета Федерации представят в качестве нового сенатора (как писало URA.RU, от Тюменской области) и, вероятно, первого вице-спикера. «То есть указ [о снятии Якушева с поста полпреда] будет или в этот же день, или накануне», — уточнил собеседник. Якушев стал полпредом в ноябре 2020 года, перейдя с позиции федерального министра строительства и ЖКХ. За время работы на Урале он заслужил назначение секретарем генсовета «Единой России» (второй человек в партии), оно состоялось в середине июня, но пока Якушев имеет в ЕР статус «и. о.». От этой приставки Якушев избавится тоже в ближайшее время. Кто будет его сменщиком в полпредстве, источники URA.RU не раскрыли. За последние месяцы звучали самые разные предположения — в частности, про бывшего ямальского губернатора, главу комитета Госдумы по экологии Дмитрия Кобылкина и бывшего мэра Краснодара Евгения Первышова, участника СВО, недавно публично отмеченного президентом Владимиром Путиным. Кобылкин в своем публичном комментарии для URA.RU обозначал, что его ближайшие планы связаны с парламентом. В пресс-службе полпредства информацию о кадровых перестановках не комментируют. «Решение о назначении полномочного представителя принимает президент России Владимир Путин», — заявили в ответ на запрос URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев может быть освобожден от должности в течение недели. Об этом URA.RU рассказал информированный источник в свердловском политическом истеблишменте. Другой осведомленный собеседник агентства информацию подтвердил. «Вероятность 90%, что президентский указ [об отставке Якушева] будет подписан 24 сентября», — сообщил первый источник. Второй поделился, что, по его данным, 25 сентября Якушева на заседании Совета Федерации представят в качестве нового сенатора (как писало URA.RU, от Тюменской области) и, вероятно, первого вице-спикера. «То есть указ [о снятии Якушева с поста полпреда] будет или в этот же день, или накануне», — уточнил собеседник. Якушев стал полпредом в ноябре 2020 года, перейдя с позиции федерального министра строительства и ЖКХ. За время работы на Урале он заслужил назначение секретарем генсовета «Единой России» (второй человек в партии), оно состоялось в середине июня, но пока Якушев имеет в ЕР статус «и. о.». От этой приставки Якушев избавится тоже в ближайшее время. Кто будет его сменщиком в полпредстве, источники URA.RU не раскрыли. За последние месяцы звучали самые разные предположения — в частности, про бывшего ямальского губернатора, главу комитета Госдумы по экологии Дмитрия Кобылкина и бывшего мэра Краснодара Евгения Первышова, участника СВО, недавно публично отмеченного президентом Владимиром Путиным. Кобылкин в своем публичном комментарии для URA.RU обозначал, что его ближайшие планы связаны с парламентом. В пресс-службе полпредства информацию о кадровых перестановках не комментируют. «Решение о назначении полномочного представителя принимает президент России Владимир Путин», — заявили в ответ на запрос URA.RU.