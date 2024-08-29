Преемником полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева может стать депутат Госдумы Евгений Первышов, бывший мэр Краснодара. Эту кандидатуру в беседе с URA.RU назвал источник в региональном политическом истеблишменте.
«Владимира Якушева на посту полпреда может сменить экс-глава Краснодара Евгений Первышов. Его называют одним из вероятных кандидатов на этот пост», — сообщает инсайдер.
Первышов возглавлял администрацию Краснодара с 2016 по 2021 год. Он покинул пост, выиграв выборы в Госдуму. В 2022 году, когда началась специальная военная операция, он в числе добровольцев отправился на фронт. В июле 2023 года был награжден Орденом Мужества.
Слухи о его назначении в полпредство ближе к осени начали активизироваться. В июне во время записи программы «Время героев» Первышов общался с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства заявил, что у него есть интересное предложение о работе, которое он не готов озвучить на камеру.
Однако Первышов — далеко не единственный, кого российские элиты называют в числе кандидатов на пост уральского полпреда. В этом списке также глава федерального агентства по делам национальностей, экс-депутат Госдумы от Свердловской области Игорь Баринов и глава комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин, экс-губернатор Ямала и бывший министр природных ресурсов РФ. «Вариантов много. Из того, что я слышал, там, наиболее часто называется фамилия Кобылкина. На мой взгляд, это был бы, конечно, очень удачный вариант», — отметил политолог Евгений Минченко в беседе с журналистом агентства.
Подтвердить информацию на момент публикации новости не удалось. В полпредстве отказались от комментариев.
Назначение Кобылкина сорвалось в июне, а кадровое решение, которое уже готовилось, переиграли в последний момент и перенесли на осень. Полпредство официально заявило о том, что Якушев будет совмещать должность полномочного представителя президента и пост секретаря генсовета «Единой России», но источники склоняются к тому, что из-за колоссальной нагрузки сделать это будет невозможно.
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