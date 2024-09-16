16 сентября 2024

У берегов Обской губы в ЯНАО началась операция по спасению членов экипажа научно-исследовательского судна

В Карском море началась операция по спасению экипажа судна «Академик Страхов»
© Служба новостей «URA.RU»
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На борту «Страхова» сейчас находится 39 человек — 27 членов экипажа и 12 человек из состава научной группы
На борту «Страхова» сейчас находится 39 человек — 27 членов экипажа и 12 человек из состава научной группы Фото:

В Карском море началась операция по спасению экипажа научно-исследовательского судна «Академик Николай Страхов», двигатель которого пятого сентября вышел из строя в районе Обской губы у острова Белый (ЯНАО). К 19 сентября судно должен взять на буксир спасатель «Мурман», сообщает telegram-канал «Первый Арктический».

«В Карском море началась операция по спасению членов экспедиции и экипажа научно-исследовательского судна», — сообщает источник со ссылкой на данные официального канала министерства образования и науки России. 

«Пятого сентября из строя вышел главный двигатель судна. Вот уже неделю „Страхов“ стоит на якоре недалеко от берега Обской губы в районе острова Белый. На борту есть все необходимые запасы», — пишет «Первый Арктический».

Научную группу и экипаж планируется пересадить на борт многофункционального судна-спасателя «Мурман». Оно прибудет в район якорной стоянки «Страхова» 19 сентября, ориентировочно в 14 часов. 

В свою очередь, канал Министерства образования и науки уточняет, что на борту «Страхова» сейчас находится 39 человек — 27 членов экипажа и 12 человек из состава научной группы. «Системы жизнеобеспечения судна работают в штатном режиме», — уточняют авторы канала.

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В Карском море началась операция по спасению экипажа научно-исследовательского судна «Академик Николай Страхов», двигатель которого пятого сентября вышел из строя в районе Обской губы у острова Белый (ЯНАО). К 19 сентября судно должен взять на буксир спасатель «Мурман», сообщает telegram-канал «Первый Арктический». «В Карском море началась операция по спасению членов экспедиции и экипажа научно-исследовательского судна», — сообщает источник со ссылкой на данные официального канала министерства образования и науки России. Научную группу и экипаж планируется пересадить на борт многофункционального судна-спасателя «Мурман». Оно прибудет в район якорной стоянки «Страхова» 19 сентября, ориентировочно в 14 часов.  В свою очередь, канал Министерства образования и науки уточняет, что на борту «Страхова» сейчас находится 39 человек — 27 членов экипажа и 12 человек из состава научной группы. «Системы жизнеобеспечения судна работают в штатном режиме», — уточняют авторы канала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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