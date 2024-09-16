У берегов Обской губы в ЯНАО началась операция по спасению членов экипажа научно-исследовательского судна

В Карском море началась операция по спасению экипажа научно-исследовательского судна «Академик Николай Страхов», двигатель которого пятого сентября вышел из строя в районе Обской губы у острова Белый (ЯНАО). К 19 сентября судно должен взять на буксир спасатель «Мурман», сообщает telegram-канал «Первый Арктический».
«В Карском море началась операция по спасению членов экспедиции и экипажа научно-исследовательского судна», — сообщает источник со ссылкой на данные официального канала министерства образования и науки России.
«Пятого сентября из строя вышел главный двигатель судна. Вот уже неделю „Страхов“ стоит на якоре недалеко от берега Обской губы в районе острова Белый. На борту есть все необходимые запасы», — пишет «Первый Арктический».
Научную группу и экипаж планируется пересадить на борт многофункционального судна-спасателя «Мурман». Оно прибудет в район якорной стоянки «Страхова» 19 сентября, ориентировочно в 14 часов.
В свою очередь, канал Министерства образования и науки уточняет, что на борту «Страхова» сейчас находится 39 человек — 27 членов экипажа и 12 человек из состава научной группы. «Системы жизнеобеспечения судна работают в штатном режиме», — уточняют авторы канала.
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