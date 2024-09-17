Вице-президент Telegram зарегистрировал ИП в Петербурге

17 сентября 2024 в 21:19 Размер текста - 17 +

Вице-президент Telegram зарегистрировал ИП в инспекции ФНС по Санкт-Петербургу 9 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вице-президент мессенджера Telegram Илья Перекопский зарегистрировался в России как индивидуальный предприниматель. Соответствующая запись появилась в реестре ЕГРИП. «ИП Ильи Перекопского зарегистрировано в инспекции ФНС по Санкт-Петербургу 9 сентября 2024 года», — написали в ТАСС со ссылкой на Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. Основным видом деятельности нового ИП указана аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Перекопский был назначен вице-президентом Telegram в 2018 году и тогда заявлял, что будет отвечать за развитие бизнеса. Своей задачей он поставил оформление путей монетизации мессенджера. До работы в Telegram, с 2008 по 2014 год, Перекопский занимал пост вице-президента «Вконтакте». Ранее сообщалось, что французские власти требуют от основателя Telegram Павла Дурова, его брата, Николая Дурова, и вице-президента мессенджера Ильи Перекопского явиться в Париж для сотрудничества со следствием. Их показания могут ускорить расследование дела Дурова, однако, сотрудничество может привести к уголовному преследованию и Николая Дурова, и Ильи Перекопского. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вице-президент мессенджера Telegram Илья Перекопский зарегистрировался в России как индивидуальный предприниматель. Соответствующая запись появилась в реестре ЕГРИП. «ИП Ильи Перекопского зарегистрировано в инспекции ФНС по Санкт-Петербургу 9 сентября 2024 года», — написали в ТАСС со ссылкой на Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. Основным видом деятельности нового ИП указана аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Перекопский был назначен вице-президентом Telegram в 2018 году и тогда заявлял, что будет отвечать за развитие бизнеса. Своей задачей он поставил оформление путей монетизации мессенджера. До работы в Telegram, с 2008 по 2014 год, Перекопский занимал пост вице-президента «Вконтакте». Ранее сообщалось, что французские власти требуют от основателя Telegram Павла Дурова, его брата, Николая Дурова, и вице-президента мессенджера Ильи Перекопского явиться в Париж для сотрудничества со следствием. Их показания могут ускорить расследование дела Дурова, однако, сотрудничество может привести к уголовному преследованию и Николая Дурова, и Ильи Перекопского.