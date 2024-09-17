Вице-президент Telegram зарегистрировал ИП в Петербурге

Вице-президент мессенджера Telegram Илья Перекопский зарегистрировался в России как индивидуальный предприниматель. Соответствующая запись появилась в реестре ЕГРИП.
«ИП Ильи Перекопского зарегистрировано в инспекции ФНС по Санкт-Петербургу 9 сентября 2024 года», — написали в ТАСС со ссылкой на Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. Основным видом деятельности нового ИП указана аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.
Перекопский был назначен вице-президентом Telegram в 2018 году и тогда заявлял, что будет отвечать за развитие бизнеса. Своей задачей он поставил оформление путей монетизации мессенджера. До работы в Telegram, с 2008 по 2014 год, Перекопский занимал пост вице-президента «Вконтакте».
Ранее сообщалось, что французские власти требуют от основателя Telegram Павла Дурова, его брата, Николая Дурова, и вице-президента мессенджера Ильи Перекопского явиться в Париж для сотрудничества со следствием. Их показания могут ускорить расследование дела Дурова, однако, сотрудничество может привести к уголовному преследованию и Николая Дурова, и Ильи Перекопского.
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