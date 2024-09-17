Военкор Коц подключился к выяснению причин гибели «Гудвина» и «Эрнеста»: что рассказал корреспондент

Военкор Коц: оператор БПЛА «Гудвин» пропал без вести после удара FPV-дрона

18 сентября 2024 в 02:04 Размер текста - 17 +

Боец «Гудвин» пропал без вести Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц подключился к выяснению причин гибели военнослужащих с позывными «Гудвин» и «Эрнест». Бойцов якобы умышленно могли отправить на штурм. О чем рассказал корреспондент — в материале URA.RU. Что произошло с «Гудвином» и «Эрнестом» Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поручил детально разобраться в гибели российских бойцов Сергея Грицая («Эрнест») и Дмитрия Лысаковского («Гудвин»). Как сообщают общественники и военкоры, бойцов, предположительно, могли умышленно отправить на штурм, так как те обладали информацией о преступлениях руководителей их подразделения. В своих обращениях, которые были предназначены для публикации в случае их гибели, военнослужащие обвинили командира 87-го полка под позывным «Злой» в пособничестве наркоторговле и сотрудничестве с западными разведками, а также в препятствовании использованию разведданных. В видео бойцы заявили, что командир якобы отправил их на «верную смерть», на что они согласились из-за присяги, чувства долга и любви к Родине. Вероятно, бойцы погибли в районе Мемрика в ДНР, откуда и было записано их обращение. Андрей Белоусов поручил разобраться в гибели бойцов Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Какая задача у 87-го полка Военкор Коц со ссылкой на человека, знакомого с ходом проверки, рассказал в своем telegram-канале, что 87-й полк является стрелковым. По его словам, подразделения полка действуют на Покровском направлении во втором эшелоне оперативного построения армии в качестве подразделения закрепления. В составе полка нет подразделений «Шторм» или других, выполняющих штурмовые задачи, — он должен удерживать уже освобожденные территории. По информации источника Коца, подразделение не предназначено и не привлекалось к выполнению наступательных и штурмовых действий. «Гудвин» и «Эрнест» состояли в штате взвода снайперов и не просили о переводе в другие подразделения. В полку также «нет подразделений, оснащенных артиллерией и другим дальнобойным оружием, в интересах которого нужно вести разведку с помощью БПЛА большой дальности». «Гудвин» и «Эрнест» состояли в штате взвода снайперов Фото: Министерство обороны РФ Где находились бойцы перед гибелью По словам корреспондента, в последние месяцы «Гудвин» и «Эрнест» жили в частном секторе, редко появлялись в расположении своего подразделения и пропускали боевую подготовку и слаживание, объясняя это «проведением испытаний БПЛА нового типа». За период этих испытаний, как пишет Коц, никакой информации с данного беспилотника или целеуказаний на командные пункты батальона и полка бойцами не передавалось. С 9-го сентября, по информации источника, военнослужащие занимали позиции во втором эшелоне, в 3-3,5 километрах от передовой, закрепляясь в районе освобожденного населенного пункта Лесовка. Вечером 12 сентября они ушли на ночлег в частный одноэтажный дом и его подвальное помещение, а около 22:00 несколько военнослужащих, включая «Эрнеста», предположительно, погибли из-за сброса на жилье противотанковой мины с украинского дрона «Баба Яга». «Гудвин» числится пропавшим без вести. Украина ударила дроном по дому, в котором находились бойцы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Минобороны РФ с просьбой прокомментировать информацию. После получения ответа новость будет дополнена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц подключился к выяснению причин гибели военнослужащих с позывными «Гудвин» и «Эрнест». Бойцов якобы умышленно могли отправить на штурм. О чем рассказал корреспондент — в материале URA.RU. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поручил детально разобраться в гибели российских бойцов Сергея Грицая («Эрнест») и Дмитрия Лысаковского («Гудвин»). Как сообщают общественники и военкоры, бойцов, предположительно, могли умышленно отправить на штурм, так как те обладали информацией о преступлениях руководителей их подразделения. В своих обращениях, которые были предназначены для публикации в случае их гибели, военнослужащие обвинили командира 87-го полка под позывным «Злой» в пособничестве наркоторговле и сотрудничестве с западными разведками, а также в препятствовании использованию разведданных. В видео бойцы заявили, что командир якобы отправил их на «верную смерть», на что они согласились из-за присяги, чувства долга и любви к Родине. Вероятно, бойцы погибли в районе Мемрика в ДНР, откуда и было записано их обращение. Военкор Коц со ссылкой на человека, знакомого с ходом проверки, рассказал в своем telegram-канале, что 87-й полк является стрелковым. По его словам, подразделения полка действуют на Покровском направлении во втором эшелоне оперативного построения армии в качестве подразделения закрепления. В составе полка нет подразделений «Шторм» или других, выполняющих штурмовые задачи, — он должен удерживать уже освобожденные территории. По информации источника Коца, подразделение не предназначено и не привлекалось к выполнению наступательных и штурмовых действий. «Гудвин» и «Эрнест» состояли в штате взвода снайперов и не просили о переводе в другие подразделения. В полку также «нет подразделений, оснащенных артиллерией и другим дальнобойным оружием, в интересах которого нужно вести разведку с помощью БПЛА большой дальности». По словам корреспондента, в последние месяцы «Гудвин» и «Эрнест» жили в частном секторе, редко появлялись в расположении своего подразделения и пропускали боевую подготовку и слаживание, объясняя это «проведением испытаний БПЛА нового типа». За период этих испытаний, как пишет Коц, никакой информации с данного беспилотника или целеуказаний на командные пункты батальона и полка бойцами не передавалось. С 9-го сентября, по информации источника, военнослужащие занимали позиции во втором эшелоне, в 3-3,5 километрах от передовой, закрепляясь в районе освобожденного населенного пункта Лесовка. Вечером 12 сентября они ушли на ночлег в частный одноэтажный дом и его подвальное помещение, а около 22:00 несколько военнослужащих, включая «Эрнеста», предположительно, погибли из-за сброса на жилье противотанковой мины с украинского дрона «Баба Яга». «Гудвин» числится пропавшим без вести. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Минобороны РФ с просьбой прокомментировать информацию. После получения ответа новость будет дополнена.