17 сентября 2024

Военкор Коц подключился к выяснению причин гибели «Гудвина» и «Эрнеста»: что рассказал корреспондент

Военкор Коц: оператор БПЛА «Гудвин» пропал без вести после удара FPV-дрона
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Боец «Гудвин» пропал без вести Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц подключился к выяснению причин гибели военнослужащих с позывными «Гудвин» и «Эрнест». Бойцов якобы умышленно могли отправить на штурм. О чем рассказал корреспондент — в материале URA.RU.

Что произошло с «Гудвином» и «Эрнестом»

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поручил детально разобраться в гибели российских бойцов Сергея Грицая («Эрнест») и Дмитрия Лысаковского («Гудвин»). Как сообщают общественники и военкоры, бойцов, предположительно, могли умышленно отправить на штурм, так как те обладали информацией о преступлениях руководителей их подразделения.

В своих обращениях, которые были предназначены для публикации в случае их гибели, военнослужащие обвинили командира 87-го полка под позывным «Злой» в пособничестве наркоторговле и сотрудничестве с западными разведками, а также в препятствовании использованию разведданных. В видео бойцы заявили, что командир якобы отправил их на «верную смерть», на что они согласились из-за присяги, чувства долга и любви к Родине. Вероятно, бойцы погибли в районе Мемрика в ДНР, откуда и было записано их обращение.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов
Андрей Белоусов поручил разобраться в гибели бойцов
Фото:

Какая задача у 87-го полка

Военкор Коц со ссылкой на человека, знакомого с ходом проверки, рассказал в своем telegram-канале, что 87-й полк является стрелковым. По его словам, подразделения полка действуют на Покровском направлении во втором эшелоне оперативного построения армии в качестве подразделения закрепления. В составе полка нет подразделений «Шторм» или других, выполняющих штурмовые задачи, — он должен удерживать уже освобожденные территории.

По информации источника Коца, подразделение не предназначено и не привлекалось к выполнению наступательных и штурмовых действий. «Гудвин» и «Эрнест» состояли в штате взвода снайперов и не просили о переводе в другие подразделения. В полку также «нет подразделений, оснащенных артиллерией и другим дальнобойным оружием, в интересах которого нужно вести разведку с помощью БПЛА большой дальности».

Снайперы группировки войск «Центр» прикрывают штурмовые подразделения в ходе наступательных действий на Авдеевском направлении
«Гудвин» и «Эрнест» состояли в штате взвода снайперов
Фото:

Где находились бойцы перед гибелью

По словам корреспондента, в последние месяцы «Гудвин» и «Эрнест» жили в частном секторе, редко появлялись в расположении своего подразделения и пропускали боевую подготовку и слаживание, объясняя это «проведением испытаний БПЛА нового типа». За период этих испытаний, как пишет Коц, никакой информации с данного беспилотника или целеуказаний на командные пункты батальона и полка бойцами не передавалось.

С 9-го сентября, по информации источника, военнослужащие занимали позиции во втором эшелоне, в 3-3,5 километрах от передовой, закрепляясь в районе освобожденного населенного пункта Лесовка. Вечером 12 сентября они ушли на ночлег в частный одноэтажный дом и его подвальное помещение, а около 22:00 несколько военнослужащих, включая «Эрнеста», предположительно, погибли из-за сброса на жилье противотанковой мины с украинского дрона «Баба Яга». «Гудвин» числится пропавшим без вести.

Техника нато. Тюмень
Украина ударила дроном по дому, в котором находились бойцы
Фото:

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Минобороны РФ с просьбой прокомментировать информацию. После получения ответа новость будет дополнена.

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Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц подключился к выяснению причин гибели военнослужащих с позывными «Гудвин» и «Эрнест». Бойцов якобы умышленно могли отправить на штурм. О чем рассказал корреспондент — в материале URA.RU. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поручил детально разобраться в гибели российских бойцов Сергея Грицая («Эрнест») и Дмитрия Лысаковского («Гудвин»). Как сообщают общественники и военкоры, бойцов, предположительно, могли умышленно отправить на штурм, так как те обладали информацией о преступлениях руководителей их подразделения. В своих обращениях, которые были предназначены для публикации в случае их гибели, военнослужащие обвинили командира 87-го полка под позывным «Злой» в пособничестве наркоторговле и сотрудничестве с западными разведками, а также в препятствовании использованию разведданных. В видео бойцы заявили, что командир якобы отправил их на «верную смерть», на что они согласились из-за присяги, чувства долга и любви к Родине. Вероятно, бойцы погибли в районе Мемрика в ДНР, откуда и было записано их обращение. Военкор Коц со ссылкой на человека, знакомого с ходом проверки, рассказал в своем telegram-канале, что 87-й полк является стрелковым. По его словам, подразделения полка действуют на Покровском направлении во втором эшелоне оперативного построения армии в качестве подразделения закрепления. В составе полка нет подразделений «Шторм» или других, выполняющих штурмовые задачи, — он должен удерживать уже освобожденные территории. По информации источника Коца, подразделение не предназначено и не привлекалось к выполнению наступательных и штурмовых действий. «Гудвин» и «Эрнест» состояли в штате взвода снайперов и не просили о переводе в другие подразделения. В полку также «нет подразделений, оснащенных артиллерией и другим дальнобойным оружием, в интересах которого нужно вести разведку с помощью БПЛА большой дальности». По словам корреспондента, в последние месяцы «Гудвин» и «Эрнест» жили в частном секторе, редко появлялись в расположении своего подразделения и пропускали боевую подготовку и слаживание, объясняя это «проведением испытаний БПЛА нового типа». За период этих испытаний, как пишет Коц, никакой информации с данного беспилотника или целеуказаний на командные пункты батальона и полка бойцами не передавалось. С 9-го сентября, по информации источника, военнослужащие занимали позиции во втором эшелоне, в 3-3,5 километрах от передовой, закрепляясь в районе освобожденного населенного пункта Лесовка. Вечером 12 сентября они ушли на ночлег в частный одноэтажный дом и его подвальное помещение, а около 22:00 несколько военнослужащих, включая «Эрнеста», предположительно, погибли из-за сброса на жилье противотанковой мины с украинского дрона «Баба Яга». «Гудвин» числится пропавшим без вести. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу Минобороны РФ с просьбой прокомментировать информацию. После получения ответа новость будет дополнена.
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