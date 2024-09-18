Жительница Суджи рассказала о зверствах ВСУ в Курской области

Жительница Суджи: ВСУ разграбили и разбомбили наш дом
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ВСУ разбомбили дом жительницы Суджанского районв
ВСУ разбомбили дом жительницы Суджанского районв Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Согласно сообщению жительницы Суджанского района Курской области, ВСУ разграбили и взорвали ее дом. Она была вынуждена провести ночь в лесу, покинув свое жилище.

«Наш дом разбомбили и разграбили. Мы сидели под страшными бомбежками», — передает слова жительницы РИА Новости. Она добавила, что была вынуждена провести ночь в лесу. В деревне, где она жила, начались интенсивные боевые действия.

Женщина рассказала, что ей и ее супругу пришлось покинуть их трехэтажное жилище с участком и всеми удобствами. Им пришлось спасаться вместе с другими людьми, уместившись в семи автомобилях. В итоге жители смогли взять с собой лишь немногое. Всего остального имущества они лишились, заключила женщина.

Ранее жительница села Гончаровка в Курской области Галина заявила, что солдаты ВСУ совершают массовые убийства мирных жителей, не щадя ни стариков, ни детей. По ее словам, территория усыпана трупами, а иностранные наемники отличались особой жестокостью. Кроме того, ВСУ намеренно уничтожали гражданскую инфраструктуру, передает «Ридус».

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Согласно сообщению жительницы Суджанского района Курской области, ВСУ разграбили и взорвали ее дом. Она была вынуждена провести ночь в лесу, покинув свое жилище. «Наш дом разбомбили и разграбили. Мы сидели под страшными бомбежками», — передает слова жительницы РИА Новости. Она добавила, что была вынуждена провести ночь в лесу. В деревне, где она жила, начались интенсивные боевые действия. Женщина рассказала, что ей и ее супругу пришлось покинуть их трехэтажное жилище с участком и всеми удобствами. Им пришлось спасаться вместе с другими людьми, уместившись в семи автомобилях. В итоге жители смогли взять с собой лишь немногое. Всего остального имущества они лишились, заключила женщина. Ранее жительница села Гончаровка в Курской области Галина заявила, что солдаты ВСУ совершают массовые убийства мирных жителей, не щадя ни стариков, ни детей. По ее словам, территория усыпана трупами, а иностранные наемники отличались особой жестокостью. Кроме того, ВСУ намеренно уничтожали гражданскую инфраструктуру, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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