«Трупами все усыпано»: жительница Курской области рассказала о зверствах ВСУ

Жительница Курской области: ВСУ никого не щадят и убивают всех без разбора

11 сентября 2024 в 22:09 Размер текста - 17 +

Украинские солдаты убивают мирных жителей в приграничных районов Курской области Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Солдаты ВСУ не щадят ни стариков, ни детей и убивают всех без разбора в Курской области. Об этом заявила жительница села Гончаровка в Суджанском районе Галина, отметив, что вся территория уже усыпана трупами. «Убивают, не щадят. И молодых, и старых, и детей — всех убивают. И там трупами все усыпано», — заявила Галина в интервью РИА Новости. По ее словам, жизнь жителей Курской области уже не будет прежней. ВСУ напали на Курскую область вечером 6 августа. По словам губернатора региона Алексея Смирнова, 150 тысяч человек было эвакуировано за время операции на этом направлении. Во время того, как мирные жители пытаются уехать из небезопасных районов, ВСУ атакуют их. Так, по словам волонтера Виктории Рашиной, украинские солдаты целенаправленно стреляли в спины российских детей, когда те пытались покинуть приграничную территорию. Отмечается, что боевикам ВСУ было приказано безжалостно расстреливать всех на месте в случае сопротивления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Солдаты ВСУ не щадят ни стариков, ни детей и убивают всех без разбора в Курской области. Об этом заявила жительница села Гончаровка в Суджанском районе Галина, отметив, что вся территория уже усыпана трупами. «Убивают, не щадят. И молодых, и старых, и детей — всех убивают. И там трупами все усыпано», — заявила Галина в интервью РИА Новости. По ее словам, жизнь жителей Курской области уже не будет прежней. ВСУ напали на Курскую область вечером 6 августа. По словам губернатора региона Алексея Смирнова, 150 тысяч человек было эвакуировано за время операции на этом направлении. Во время того, как мирные жители пытаются уехать из небезопасных районов, ВСУ атакуют их. Так, по словам волонтера Виктории Рашиной, украинские солдаты целенаправленно стреляли в спины российских детей, когда те пытались покинуть приграничную территорию. Отмечается, что боевикам ВСУ было приказано безжалостно расстреливать всех на месте в случае сопротивления.