Дудь* обжаловал штраф за отсутствие плашки иноагента

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Дудь* обжалует штраф за отсутствие плашки иноагента
Дудь* обжалует штраф за отсутствие плашки иноагента Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Блогер Юрий Дудь (включен в реестр СМИ-иноагентов) обжаловал штраф в 40 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента в своих публикациях в соцсетях. Об этом рассказали в Таганском суде Москвы.

«В суд поступила апелляционная жалоба на постановление, которым Дудю Ю. А. назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей», — передает сообщение суда РИА Новости. 8 августа суд оштрафовал блогера за размещение публикаций в интернете без отметки иноагента, включая пять постов в Telegram.

15 апреля 2022 года Министерство юстиции России расширило список СМИ-иностранных агентов, добавив девять человек, среди которых был Юрий Дудь. Блогер в настоящее время находится за границей. Ранее он также был оштрафован за пропаганду наркотиков. Причиной, по которой Дудь был признан иноагентом, стали его доходы, получаемые от видеохостинга YouTube.

*Юрий Дудь включен Минюстом в реестр иноагентов

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Блогер Юрий Дудь (включен в реестр СМИ-иноагентов) обжаловал штраф в 40 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента в своих публикациях в соцсетях. Об этом рассказали в Таганском суде Москвы. «В суд поступила апелляционная жалоба на постановление, которым Дудю Ю. А. назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей», — передает сообщение суда РИА Новости. 8 августа суд оштрафовал блогера за размещение публикаций в интернете без отметки иноагента, включая пять постов в Telegram. 15 апреля 2022 года Министерство юстиции России расширило список СМИ-иностранных агентов, добавив девять человек, среди которых был Юрий Дудь. Блогер в настоящее время находится за границей. Ранее он также был оштрафован за пропаганду наркотиков. Причиной, по которой Дудь был признан иноагентом, стали его доходы, получаемые от видеохостинга YouTube. *Юрий Дудь включен Минюстом в реестр иноагентов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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