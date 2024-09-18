Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов открыл обновленный корпус ямальского реабилитационного центра «Большой Тараскуль», расположенный в городе Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«Губернатор осмотрел новый корпус. Его площадь — почти 20 тысяч метров, здание состоит из шести блоков переменной этажности — от двух до трех этажей. Оно соединено со старым корпусом теплым переходом, что обеспечит комфорт посетителей в холодное время года», — говорится в сообщении. Бесплатная путевка в данный санаторий раз в год предоставляется детям из семей, относящимся к льготным категориям.
Новое здание может вместить 150 человек — прежде «Большой Тараскуль» мог одновременно принимать около 80 гостей. В санатории обустроили погружной бассейн, где будут проводиться занятия по аквааэробике. В здании также появились спортивный, танцевальный и концертный залы. Центр будет предоставлять услуги по лечению пациентов в послеожоговом состоянии. Предусмотрены программы медицинской и психологической помощи для пациентов после нейрохирургических операций и детей с церебральным параличом и последствиями черепно-мозговых травм.
«Большой Тараскуль», принадлежащий ЯНАО, реконструировали с 2022 года по программе «сотрудничество», финансируемой властями ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. Заказчиком выступило управление капитального строительства Тюменской области — работы выполняла компания «Стройимпульс». Стоимость реконструкции составила более одного миллиарда рублей.
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