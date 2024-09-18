В «Яндекс Музыке» нашли записи выступлений Гитлера и Муссолини

Сервис «Яндекс Музыка» исключил из предложений к прослушиванию выступления лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и главы национальной фашистской партии Италии Бенито Муссолини. Это произошло по требованию прокуратуры Гомельского района (Беларусь). До этого фиксировали соответствующие выступления в приложении и на сайте музыкального сервиса.
«На сайте и в приложении „Яндекс Музыка“ в публичном доступе имелись записи выступлений лидеров национал-социалистической рабочей партии Германии Адольфа Гитлера и национальной фашистской партии Италии Бенито Муссолини, в том числе с использованием изображения указанных лиц», — отмечается на официальном сайте прокуратуры. В своем обращении о запрете в республике Беларусь сослались на ч.1 ст. 1 Закона «О недопущении реабилитации нацизма». Распространение идеологии нацизма как раз считается средством реабилитации, отмечается на сайте прокуратуры.
За последнее время Роскомнадзор заблокировал несколько песен российских исполнителей на площадке «Яндекс Музыка». В одном случае причиной послужила недостоверная информация в текстах песен, в другом — причина не называлась.
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Сервис «Яндекс Музыка» исключил из предложений к прослушиванию выступления лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и главы национальной фашистской партии Италии Бенито Муссолини. Это произошло по требованию прокуратуры Гомельского района (Беларусь). До этого фиксировали соответствующие выступления в приложении и на сайте музыкального сервиса. «На сайте и в приложении „Яндекс Музыка“ в публичном доступе имелись записи выступлений лидеров национал-социалистической рабочей партии Германии Адольфа Гитлера и национальной фашистской партии Италии Бенито Муссолини, в том числе с использованием изображения указанных лиц», — отмечается на официальном сайте прокуратуры. В своем обращении о запрете в республике Беларусь сослались на ч.1 ст. 1 Закона «О недопущении реабилитации нацизма». Распространение идеологии нацизма как раз считается средством реабилитации, отмечается на сайте прокуратуры. За последнее время Роскомнадзор заблокировал несколько песен российских исполнителей на площадке «Яндекс Музыка». В одном случае причиной послужила недостоверная информация в текстах песен, в другом — причина не называлась.