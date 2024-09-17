«Думал, война»: очевидцы рассказали о взрыве на Уралмаше, где погиб человек

Екатеринбуржцы приняли за начало войны взрыв гранаты в саду на Уралмаше

18 сентября 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Взрыв гранаты испугал соседей по саду Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Взрыв гранаты в садах на Уралмаше был такой силы, что дома задрожали, а обитатели решили, что началась война. О трагическом событии, во время которого погиб человек, URA.RU рассказал очевидец. «В половине восьмого [утра 17 августа] бабахнуло. Дом аж подпрыгнул, я испугался — че такое? То ли война, то ли че. Соседка Светка тоже выскочила на улицу, а через забор не видно. Еще подумали, может газ где взорвался», — рассказал один из соседей участка, где грянул взрыв. По его словам, в четыре часа дня в сад приехала хозяйка, она и нашла тело мужа. «Она потеряла его, он всегда на обед домой приходит, а тут не пришел (семья живет на Уралмаше на проспекте Космонавтов и в саду бывает наездами — URA.RU). Вызвала полицию, МЧС, народу много тут было, до позднего вечера работали, всех опрашивали», — продолжил сосед. Во время взрыва погиб 44-летний хозяин участка. Рядом с его телом эксперты обнаружили фрагменты гранаты Ф-1 и бутылку из-под пива. Известно, что в феврале мужчина просился на СВО, но во время прохождения медкомиссии узнал, что серьезно болен. Его признали для службы негодным. Это стало страшным ударом для екатеринбуржца, он начал пить. Мужчину нашли мертвым на этой скамейке Фото: Размик Закарян © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Взрыв гранаты в садах на Уралмаше был такой силы, что дома задрожали, а обитатели решили, что началась война. О трагическом событии, во время которого погиб человек, URA.RU рассказал очевидец. «В половине восьмого [утра 17 августа] бабахнуло. Дом аж подпрыгнул, я испугался — че такое? То ли война, то ли че. Соседка Светка тоже выскочила на улицу, а через забор не видно. Еще подумали, может газ где взорвался», — рассказал один из соседей участка, где грянул взрыв. По его словам, в четыре часа дня в сад приехала хозяйка, она и нашла тело мужа. «Она потеряла его, он всегда на обед домой приходит, а тут не пришел (семья живет на Уралмаше на проспекте Космонавтов и в саду бывает наездами — URA.RU). Вызвала полицию, МЧС, народу много тут было, до позднего вечера работали, всех опрашивали», — продолжил сосед. Во время взрыва погиб 44-летний хозяин участка. Рядом с его телом эксперты обнаружили фрагменты гранаты Ф-1 и бутылку из-под пива. Известно, что в феврале мужчина просился на СВО, но во время прохождения медкомиссии узнал, что серьезно болен. Его признали для службы негодным. Это стало страшным ударом для екатеринбуржца, он начал пить.