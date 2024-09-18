Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «недальновидным» решение генерального секретаря Йенса Столтенберга не принимать всерьез заявления главы российского государства Владимира Путина. Позицию руководителя Североатлантического альянса представитель Кремля связывает со скорым уходом Столтенберга с поста.
«Показное желание не принимать серьезно во внимание заявление российского президента — это шаг абсолютно недальновидный, непрофессиональный. Скорее я склонен это отнести к уходящей натуре господина Столтенберга», — ответил Песков на вопрос URA.RU.
Официальный представитель Кремля напомнил, что через некоторое время Столтенберг покинет пост генсека НАТО. В связи с этим ему не придется нести ответственности за сказанные слова, добавил он. «Но позиция чрезвычайно провокационная и опасная», — резюмировал Песков.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрешение Киеву наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России не станет чертой, влекущей за собой эскалацию конфликта. По его мнению, Путин много раз объявлял «красные линии» и не шел на эскалацию, также имея в виду непосредственное вовлечение в конфликт союзников по НАТО.
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