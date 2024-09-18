Mash назвал число пострадавших при атаке Украины на Тверскую область

Mash: при атаке Украины на Тверскую область пострадали 17 человек
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В результате атаки беспилотника ВСУ пострадали трое детей, пишет Mash
В результате атаки беспилотника ВСУ пострадали трое детей, пишет Mash Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате атаки украинского БПЛА на Торопец Тверской области пострадали 17 человек, в том числе трое детей. Из города эвакуировали три тысячи человек.

«17 человек пострадало в результате атаки БПЛА на Торопец. Трое из них — дети», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что у всех пострадавших зафиксированы порезы и ушибы, но серьезных травм нет.

В городе зафиксированы повреждения инфрастуктуры: выбитые окна и клубы дыма. Эвакуированы три тысячи человек. Их отправляют в Западную Двину и Старую Торопу. Въезд в Торопец закрыт, передали в telegram-канале.

URA.RU направило запрос в главное управление МЧС России по Тверской области для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

В ночь на город Торопец в Тверской области совершили атаку украинские беспилотники. Российские ПВО сбили некоторых из них, но обломки вызвали пожар на одном из объектов. В Западнодвинском муниципальном округе приостановили работу образовательных учреждений. URA.RU сообщало о текущей ситуации в регионе.

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В результате атаки украинского БПЛА на Торопец Тверской области пострадали 17 человек, в том числе трое детей. Из города эвакуировали три тысячи человек. «17 человек пострадало в результате атаки БПЛА на Торопец. Трое из них — дети», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что у всех пострадавших зафиксированы порезы и ушибы, но серьезных травм нет. В городе зафиксированы повреждения инфрастуктуры: выбитые окна и клубы дыма. Эвакуированы три тысячи человек. Их отправляют в Западную Двину и Старую Торопу. Въезд в Торопец закрыт, передали в telegram-канале. URA.RU направило запрос в главное управление МЧС России по Тверской области для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. В ночь на город Торопец в Тверской области совершили атаку украинские беспилотники. Российские ПВО сбили некоторых из них, но обломки вызвали пожар на одном из объектов. В Западнодвинском муниципальном округе приостановили работу образовательных учреждений. URA.RU сообщало о текущей ситуации в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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