Погибшему при взрыве на Уралмаше мстила сестра из США

18 сентября 2024 в 15:58 Размер текста - 17 +

Женщина имела двойное гражданство и не могла поделить с братом квартиру Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мужчине, погибшему во время взрыва гранаты в саду на Уралмаше, ранее мстила родная сестра — американка США Елена Тейлор. Она устраивала поджог его автомобиля и даже якобы искала киллера, чтобы расправиться с братом. Информацию, появившуюся в СМИ, URA.RU подтвердил один из родственников семьи. «Они с Леной не могли поделить квартиру, оставшуюся после матери, были тяжбы, и брат квартиру отсудил. Лена на тот момент уже уехала в Америку, там вышла замуж, развелась, но осталась жить в штатах и сюда приезжала только на суды. В один из таких приездов у ее брата кто-то поджег иномарку, заподозрили ее. А потом пошли слухи, что она вовсе искала киллера, чтобы убить родного брата», — рассказал собеседник агентства. О задержании Елены Тейлор сообщалось два года назад, тогда она сожгла автомобиль своего бывшего бизнес-партнера — опять же из мести, этот момент попал на видео. Женщину обвинили в серии поджогов и поместили под домашний арест, из-под которого американка сбежала. Поймать ее удалось на границе с Казахстаном, и дело довели до суда. В итоге Тейлор получила год и семь месяцев исправительных работ. Также ее обязали выплатить пострадавшим ущерб суммой 3,5 млн. Брат Тейлор погиб 17 сентября в результате взрыва гранаты. 44-летний мужчина хотел служить на СВО, но во время прохождения медкомиссии узнал о серьезном диагнозе. В армию он не попал, у екатеринбуржца случился нервный срыв, который закончился трагически. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мужчине, погибшему во время взрыва гранаты в саду на Уралмаше, ранее мстила родная сестра — американка США Елена Тейлор. Она устраивала поджог его автомобиля и даже якобы искала киллера, чтобы расправиться с братом. Информацию, появившуюся в СМИ, URA.RU подтвердил один из родственников семьи. «Они с Леной не могли поделить квартиру, оставшуюся после матери, были тяжбы, и брат квартиру отсудил. Лена на тот момент уже уехала в Америку, там вышла замуж, развелась, но осталась жить в штатах и сюда приезжала только на суды. В один из таких приездов у ее брата кто-то поджег иномарку, заподозрили ее. А потом пошли слухи, что она вовсе искала киллера, чтобы убить родного брата», — рассказал собеседник агентства. О задержании Елены Тейлор сообщалось два года назад, тогда она сожгла автомобиль своего бывшего бизнес-партнера — опять же из мести, этот момент попал на видео. Женщину обвинили в серии поджогов и поместили под домашний арест, из-под которого американка сбежала. Поймать ее удалось на границе с Казахстаном, и дело довели до суда. В итоге Тейлор получила год и семь месяцев исправительных работ. Также ее обязали выплатить пострадавшим ущерб суммой 3,5 млн. Брат Тейлор погиб 17 сентября в результате взрыва гранаты. 44-летний мужчина хотел служить на СВО, но во время прохождения медкомиссии узнал о серьезном диагнозе. В армию он не попал, у екатеринбуржца случился нервный срыв, который закончился трагически.