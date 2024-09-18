Тюменский сенатор Павел Тараканов уходит из Совета Федерации

Сенатор Совфеда от Тюменской области Павел Тараканов написал заявление о сложении полномочий. Об этом URA.RU рассказали в приемной Тараканова в Совете Федерации.
«Да. Это правда», — так в приемной Тараканова ответили на вопрос URA.RU о том, действительно ли сенатор складывает свои полномочия и подал соответствующее заявление.
Ранее URA.RU писало, что Павел Тараканов покинет Совет Федерации для того, чтобы уступить кресло сенатора уральскому полпреду Владимиру Якушеву. Такую вероятность не отрицал и сам полномочный представитель президента в УрФО. Тараканову же прочат должность в правительстве Тюменской области.
URA.RU направило запрос в информационный центр правительства области. Ответ ожидается.
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