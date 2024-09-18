Тюменский сенатор Павел Тараканов уходит из Совета Федерации

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Павел Тараканов покидает Совет Федерации
Павел Тараканов покидает Совет Федерации Фото:

Сенатор Совфеда от Тюменской области Павел Тараканов написал заявление о сложении полномочий. Об этом URA.RU рассказали в приемной Тараканова в Совете Федерации.

«Да. Это правда», — так в приемной Тараканова ответили на вопрос URA.RU о том, действительно ли сенатор складывает свои полномочия и подал соответствующее заявление.

Ранее URA.RU писало, что Павел Тараканов покинет Совет Федерации для того, чтобы уступить кресло сенатора уральскому полпреду Владимиру Якушеву. Такую вероятность не отрицал и сам полномочный представитель президента в УрФО. Тараканову же прочат должность в правительстве Тюменской области. 

URA.RU направило запрос в информационный центр правительства области. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сенатор Совфеда от Тюменской области Павел Тараканов написал заявление о сложении полномочий. Об этом URA.RU рассказали в приемной Тараканова в Совете Федерации. «Да. Это правда», — так в приемной Тараканова ответили на вопрос URA.RU о том, действительно ли сенатор складывает свои полномочия и подал соответствующее заявление. Ранее URA.RU писало, что Павел Тараканов покинет Совет Федерации для того, чтобы уступить кресло сенатора уральскому полпреду Владимиру Якушеву. Такую вероятность не отрицал и сам полномочный представитель президента в УрФО. Тараканову же прочат должность в правительстве Тюменской области.  URA.RU направило запрос в информационный центр правительства области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...