Shot: возле офиса Wildberries, куда прорывался Бакальчук, началась стрельба

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Возле офиса Wildberries задержаны восемь человек, пишет Shot Фото:
новость из сюжета
Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ

Рядом с офисом компании Wildberries в Москве произошла перестрелка. По сообщениям очевидцев, в результате инцидента есть пострадавшие. В отделение компании пытался прорваться сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук.

«Очевидцы сообщают о стрельбе и раненых», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что восемь человек задержаны при попытке прорыва в офис Wildberries в Москве. Неизвестные пытались выяснить отношения по поводу помещений маркетплейса.

Владислав Бакальчук 18 сентября попытался незаконно попасть в офис компании с охраной. В Wildberries подтвердили инцидент и отметили, что правоохранительные органы уже предприняли необходимые меры. У Владислава 1% акций Wildberries, а у его жены Татьяны — 99%. Конфликт между ними возник после объявления о слиянии маркетплейса с другой компанией. Владислав посчитал это рейдерским захватом. Недавно супруги также встречались в суде по делу о разводе.

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Рядом с офисом компании Wildberries в Москве произошла перестрелка. По сообщениям очевидцев, в результате инцидента есть пострадавшие. В отделение компании пытался прорваться сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук. «Очевидцы сообщают о стрельбе и раненых», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что восемь человек задержаны при попытке прорыва в офис Wildberries в Москве. Неизвестные пытались выяснить отношения по поводу помещений маркетплейса. Владислав Бакальчук 18 сентября попытался незаконно попасть в офис компании с охраной. В Wildberries подтвердили инцидент и отметили, что правоохранительные органы уже предприняли необходимые меры. У Владислава 1% акций Wildberries, а у его жены Татьяны — 99%. Конфликт между ними возник после объявления о слиянии маркетплейса с другой компанией. Владислав посчитал это рейдерским захватом. Недавно супруги также встречались в суде по делу о разводе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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