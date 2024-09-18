Происшествия Криминал Shot: возле офиса Wildberries, куда прорывался Бакальчук, началась стрельба 18 сентября 2024 в 14:55 Размер текста - 17 + Возле офиса Wildberries задержаны восемь человек, пишет Shot Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ Рядом с офисом компании Wildberries в Москве произошла перестрелка. По сообщениям очевидцев, в результате инцидента есть пострадавшие. В отделение компании пытался прорваться сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук. «Очевидцы сообщают о стрельбе и раненых», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что восемь человек задержаны при попытке прорыва в офис Wildberries в Москве. Неизвестные пытались выяснить отношения по поводу помещений маркетплейса. Владислав Бакальчук 18 сентября попытался незаконно попасть в офис компании с охраной. В Wildberries подтвердили инцидент и отметили, что правоохранительные органы уже предприняли необходимые меры. У Владислава 1% акций Wildberries, а у его жены Татьяны — 99%. Конфликт между ними возник после объявления о слиянии маркетплейса с другой компанией. Владислав посчитал это рейдерским захватом. Недавно супруги также встречались в суде по делу о разводе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Рядом с офисом компании Wildberries в Москве произошла перестрелка. По сообщениям очевидцев, в результате инцидента есть пострадавшие. В отделение компании пытался прорваться сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук. «Очевидцы сообщают о стрельбе и раненых», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что восемь человек задержаны при попытке прорыва в офис Wildberries в Москве. Неизвестные пытались выяснить отношения по поводу помещений маркетплейса. Владислав Бакальчук 18 сентября попытался незаконно попасть в офис компании с охраной. В Wildberries подтвердили инцидент и отметили, что правоохранительные органы уже предприняли необходимые меры. У Владислава 1% акций Wildberries, а у его жены Татьяны — 99%. Конфликт между ними возник после объявления о слиянии маркетплейса с другой компанией. Владислав посчитал это рейдерским захватом. Недавно супруги также встречались в суде по делу о разводе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям