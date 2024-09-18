На главной сессии TNF запутались в губернаторах

Ведущий главной пленарной сессии TNF-2024, которая проходит в Тюмени, запутался в губернаторах. Он не представил глав ХМАО и ЯНАО Руслана Кухарука и Дмитрия Артюхова, но назвал губернаторами руководителей Минэнергетик и Минпромторга Сергея Цивилева и Антона Алиханова. Об этом с места сообщает корреспондент URA.RU.
«В самом начале сессии ведущий представил министров и губернатора Тюменской области Александра Моора. После этого Моору предоставили вступительное слово. А затем на сцену вышел модератор, и только тогда ведущие вспомнили про Кухарука и Артюхова и представили их», — пояснил корреспондент агентства.
Он добавил, что сразу после представления Кухарука и Артюхова один из участников сессии отметил, что в зале сразу пять губернаторов. «После небольшого замешательства модератор пояснил, что речь идет о министрах Цивилеве и Алиханове, которые несколько месяцев назад действительно были губернаторами Кемеровской и Калининградской областей соответственно», — рассказал корреспондент URA.RU.
Модератор также отметил, что Руслан Кухарук стал первым губернатором ХМАО, который принял участие в форуме. Ранее агентство рассказало, что в рамках TNF-2024 Кухарук и Моор дали старт производству новых турбинных двигателей в Тюмени. Оборудование полностью заменит западные аналоги.
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