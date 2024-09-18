Появилось видео начала перестрелки у офиса Wildberries

18 сентября 2024 в 16:44 Размер текста - 17 +

Неизвестные набросились на Бакальчука у центрального входа, когда тот прибыл в офис Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании В соцсетях появилось видео с первых минут перестрелки в главном офисе Wildberries. Инцидент произошел, когда сооснователь компании Владислав Бакальчук вместе с командой прибыл на место для переговоров. На кадрах видно, как несколько мужчин побежали к центральному входу и начали атаковать Бакальчука. В ходе конфликта было слышно около пяти выстрелов. Видео опубликовано в telegram-канале «Осторожно, новости». По словам очевидцев, драка и стрельба в офисе Wildberries длились 3 минуты. Во время стрельбы помещение было окутано дымом. Работники БЦ и другие люди были вынуждены спрятаться, а затем эвакуироваться через черный вход на безопасное расстояние. В ходе перестрелки пострадали пострадали два человека, в том числе сотрудник полиции. Сотрудники правоохранительных органов задержали 10 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В соцсетях появилось видео с первых минут перестрелки в главном офисе Wildberries. Инцидент произошел, когда сооснователь компании Владислав Бакальчук вместе с командой прибыл на место для переговоров. На кадрах видно, как несколько мужчин побежали к центральному входу и начали атаковать Бакальчука. В ходе конфликта было слышно около пяти выстрелов. Видео опубликовано в telegram-канале «Осторожно, новости». По словам очевидцев, драка и стрельба в офисе Wildberries длились 3 минуты. Во время стрельбы помещение было окутано дымом. Работники БЦ и другие люди были вынуждены спрятаться, а затем эвакуироваться через черный вход на безопасное расстояние. В ходе перестрелки пострадали пострадали два человека, в том числе сотрудник полиции. Сотрудники правоохранительных органов задержали 10 человек.