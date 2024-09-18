Появилось видео начала перестрелки у офиса Wildberries

В соцсетях появилось видео с первых минут перестрелки в главном офисе Wildberries. Инцидент произошел, когда сооснователь компании Владислав Бакальчук вместе с командой прибыл на место для переговоров.
На кадрах видно, как несколько мужчин побежали к центральному входу и начали атаковать Бакальчука. В ходе конфликта было слышно около пяти выстрелов. Видео опубликовано в telegram-канале «Осторожно, новости».
По словам очевидцев, драка и стрельба в офисе Wildberries длились 3 минуты. Во время стрельбы помещение было окутано дымом. Работники БЦ и другие люди были вынуждены спрятаться, а затем эвакуироваться через черный вход на безопасное расстояние. В ходе перестрелки пострадали пострадали два человека, в том числе сотрудник полиции. Сотрудники правоохранительных органов задержали 10 человек.
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