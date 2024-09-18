Появились первые комментарии очевидцев после стрельбы у Wildberries

«Осторожно, новости»: драка и стрельба в офисе Wildberries длились 3 минуты
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Стрельбу у головного офиса Wildberries начала группа мужчин Фото:
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У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании

Нападение на офис маркетплейса Wildberries в Москве и последующая стрельба длились всего три минуты, сообщают очевидцы. При этом работники бизнес-центра, где находится офис, заявили, что с утра видели группу людей, которые ждали сооснователя компании Владислава Бакальчука.

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Стрельба возле офиса Wildberries: что известно

«Драка и стрельба длились три минуты, все было в дыму», — передает telegram-канал «Осторожно, новости» слова очевидцев. Кроме того, работник бизнес-центра, где расположен офис маркетплейса, поделился подробностями конфликта. Он сообщил, что группа мужчин, выглядевших как обычные посетители, прибыла в БЦ около полудня.

Мужчины сидели у ресепшена, пили кофе и говорили, что ждут Бакальчука. Группа насчитывала более шести человек. Около 12:00 по московскому времени ситуация резко обострилась: мужчины побежали, ломая двери и лифт. Все произошло у центрального входа в здание.

Во время стрельбы помещение было окутано дымом. Работники БЦ и другие люди были вынуждены спрятаться, а затем эвакуироваться через черный вход на безопасное расстояние. Очевидцы также отметили, что в инциденте пострадал полицейский, также сообщалось о еще трех раненых, согласно неофициальным источникам.

Работники БЦ заметили у здания несколько полицейских машин, а сотрудники правоохранительных органов дежурили на улице. Именно они первыми прибыли на место происшествия после начала стрельбы. Позже стало известно, что правоохранители задержали порядка 10 человек в результате нападения.

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Нападение на офис маркетплейса Wildberries в Москве и последующая стрельба длились всего три минуты, сообщают очевидцы. При этом работники бизнес-центра, где находится офис, заявили, что с утра видели группу людей, которые ждали сооснователя компании Владислава Бакальчука. «Драка и стрельба длились три минуты, все было в дыму», — передает telegram-канал «Осторожно, новости» слова очевидцев. Кроме того, работник бизнес-центра, где расположен офис маркетплейса, поделился подробностями конфликта. Он сообщил, что группа мужчин, выглядевших как обычные посетители, прибыла в БЦ около полудня. Мужчины сидели у ресепшена, пили кофе и говорили, что ждут Бакальчука. Группа насчитывала более шести человек. Около 12:00 по московскому времени ситуация резко обострилась: мужчины побежали, ломая двери и лифт. Все произошло у центрального входа в здание. Во время стрельбы помещение было окутано дымом. Работники БЦ и другие люди были вынуждены спрятаться, а затем эвакуироваться через черный вход на безопасное расстояние. Очевидцы также отметили, что в инциденте пострадал полицейский, также сообщалось о еще трех раненых, согласно неофициальным источникам. Работники БЦ заметили у здания несколько полицейских машин, а сотрудники правоохранительных органов дежурили на улице. Именно они первыми прибыли на место происшествия после начала стрельбы. Позже стало известно, что правоохранители задержали порядка 10 человек в результате нападения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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