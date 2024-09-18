Около 30 человек доставлены в полицию после стрельбы у офиса Wildberries

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Десятки человек доставлены в отделение полиции
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новость из сюжета
У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании

Порядка 30 человек доставлены в отдел полиции после стрельбы в офисе Wildberries. Об этом пишут СМИ. 

«После конфликта возле офиса Wildberries в полицию доставлено около 30 человек», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. В результате стрельбы погиб один человек, несколько получили ранения. 

После нападения основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обвинила в случившемся своего бывшего мужа Владислава Бакальчука. Сам он эту версию опровергает и заявляет, что он и его команда шли на переговоры, а на них было совершено нападение.

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Порядка 30 человек доставлены в отдел полиции после стрельбы в офисе Wildberries. Об этом пишут СМИ.  «После конфликта возле офиса Wildberries в полицию доставлено около 30 человек», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. В результате стрельбы погиб один человек, несколько получили ранения.  После нападения основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обвинила в случившемся своего бывшего мужа Владислава Бакальчука. Сам он эту версию опровергает и заявляет, что он и его команда шли на переговоры, а на них было совершено нападение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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