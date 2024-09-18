Около 30 человек доставлены в полицию после стрельбы у офиса Wildberries

Десятки человек доставлены в отделение полиции
новость из сюжетаУ офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании
Порядка 30 человек доставлены в отдел полиции после стрельбы в офисе Wildberries. Об этом пишут СМИ.
«После конфликта возле офиса Wildberries в полицию доставлено около 30 человек», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. В результате стрельбы погиб один человек, несколько получили ранения.
После нападения основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обвинила в случившемся своего бывшего мужа Владислава Бакальчука. Сам он эту версию опровергает и заявляет, что он и его команда шли на переговоры, а на них было совершено нападение.
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