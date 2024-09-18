Кто такой Владислав Бакальчук, замешанный в стрельбе возле офиса Wildberries

Бакальчук заявил, что ехал на мирные переговоры в офис, где произошла стрельба

18 сентября 2024 в 18:28 Размер текста - 17 +

Неизвестные мужчины напали на Бакальчука у главного офиса Wildberries Фото: © Kadyrov_95/Telegram/https://t.me/RKadyrov_95/4943 Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук стал участником конфликта, который произошел в главном офисе компании в Москве. По его словам, он был атакован на входе службой охраны и неизвестными ему людьми. В результате потасовки началась стрельба, пострадали несколько человек. Что известно об инциденте, биографии Бакальчука и его бизнес-проектах — в материале URA.RU. Стрельба в главном офисе Wildberries Сотрудники ОМОНа прибыли на место происшествия после стрельбы возле офиса Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Днем 18 августа в главном офисе Wildberries произошла стрельба в результате конфликта между Бакальчуком и неизвестной группой мужчин. По данным ТАСС, погиб один человек, еще двое были ранены, среди них есть также сотрудник полиции и охранник офиса компании в БЦ «Романов двор». Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук утверждает, что стрельбу устроил ее бывший муж. Однако он отрицает это и говорит, что на него и его команду напали у офиса, когда они шли на переговоры. Вся информация о произошедшем — в онлайн-трансляции URA.RU. Биография Владислава Бакальчука Бакальчук начался заниматься бизнесом в 1990-х годах Фото: Телеграм-канал Владислава Бакальчука https://t.me/WBakalchuk Владислав Бакальчук родился 24 февраля 1977 года в Люберцах (Московская область). Он закончил среднюю школу № 2 в 1994-м году, а затем получил высшее образование в Московском энергетическом институте, который окончил в 1997 году по специальности «радиофизика». Первый бизнес-проект UTech В 2002 году Владислав Бакальчук совместно со своим знакомым Алексеем Фадеевым основал интернет-провайдер UTech (ООО «Универсальные технологии»), который действовал в нескольких округах Москвы. В компании он отвечал за техническую часть, в то время как Фадеев вел переговоры с чиновниками об установке оборудования в жилых домах. Через пять лет после старта UTech обслуживал около 15 тысяч домохозяйств с выручкой почти в 30 миллионов рублей и прибылью 1,2 миллионов рублей в 2006 году. При компании работала веб-студия UT Design, создававшая сайты для бизнесов родственников Бакальчука. В том числе с ее помощью был разработан первый сайт Wildberries с фирменным фиолетовым цветом. Однако в 2007 году партнеры продали бизнес за 7,5 миллионов долларов крупнейшему московскому провайдеру NetByNet. Первой компанией, которую основал Бакальчук, стал интернет-провайдер UTech Фото: Телеграм-канал Владислава Бакальчука https://t.me/WBakalchuk Запуск второго бизнеса с Фадеевым В 2006 году Бакальчук и Фадеев зарегистрировали еще одно совместное ООО — «Юнионтел». Компания функционировала в Кузьминках как интернет-провайдер iFlat. Бакальчук занимал должность гендиректора компании до 2011 года. Однако в 2018 году он продал 49% акций жене Фадеева. На тот момент выручка компании составляла 125 миллионов рублей. Сооснователь Wildberries Семья Бакальчук начала свой бизнес Wildberries в 2004 году Фото: Телеграм-канал Владислава Бакальчука https://t.me/WBakalchuk В 2004 году он со своей уже экс-супругой Татьяной Бакальчук начал заниматься интернет-ритейлом. Тогда они основали маркетплейс Wildberries. С того момента компания значительно выросла, в том числе на это повлияла пандемия. По данным Forbes на 2021 год, семья Бакальчук стала богатейшей семьей России. Их состояние, по версии издания, составило 13,1 миллиард долларов. Из них 99% принадлежало супруге, мужу — 1%. Развод и рейдерский захват В июле Владислав Бакальчук обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой остановить сделку по объединению онлайн-ретейлера с группой Russ. Он заявил о якобы «рейдерском захвате» Wildberries. Кадыров, в свою очередь, пообещал помочь и разобраться в ситуации. Новость по теме «Рейдерский захват» или развод в семье: что происходит с Wildberries Однако основательница маркетплейса информацию опровергла. Бакальчук рассказала, что слияние Wildberries и Russ Outdoor было согласовано с ее мужем. Более того, он лично присутствовал на презентации по топ-менеджменту. Глава Wildberries объяснила происходящее разводом с мужем. Однако по данным telegram-канала Readovka, Wildberries и пресс-служба маркетплейса не сообщили много деталей о происходящих изменениях, представив неполную информацию. Журналисты отметили, что Владислав Бакальчук мог не знать о переходе активов в другую компанию. Они также обратили внимание на ее долгое молчание после поста главы Чечни. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук стал участником конфликта, который произошел в главном офисе компании в Москве. По его словам, он был атакован на входе службой охраны и неизвестными ему людьми. В результате потасовки началась стрельба, пострадали несколько человек. Что известно об инциденте, биографии Бакальчука и его бизнес-проектах — в материале URA.RU. Днем 18 августа в главном офисе Wildberries произошла стрельба в результате конфликта между Бакальчуком и неизвестной группой мужчин. По данным ТАСС, погиб один человек, еще двое были ранены, среди них есть также сотрудник полиции и охранник офиса компании в БЦ «Романов двор». Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук утверждает, что стрельбу устроил ее бывший муж. Однако он отрицает это и говорит, что на него и его команду напали у офиса, когда они шли на переговоры. Вся информация о произошедшем — в онлайн-трансляции URA.RU. Владислав Бакальчук родился 24 февраля 1977 года в Люберцах (Московская область). Он закончил среднюю школу № 2 в 1994-м году, а затем получил высшее образование в Московском энергетическом институте, который окончил в 1997 году по специальности «радиофизика». В 2002 году Владислав Бакальчук совместно со своим знакомым Алексеем Фадеевым основал интернет-провайдер UTech (ООО «Универсальные технологии»), который действовал в нескольких округах Москвы. В компании он отвечал за техническую часть, в то время как Фадеев вел переговоры с чиновниками об установке оборудования в жилых домах. Через пять лет после старта UTech обслуживал около 15 тысяч домохозяйств с выручкой почти в 30 миллионов рублей и прибылью 1,2 миллионов рублей в 2006 году. При компании работала веб-студия UT Design, создававшая сайты для бизнесов родственников Бакальчука. В том числе с ее помощью был разработан первый сайт Wildberries с фирменным фиолетовым цветом. Однако в 2007 году партнеры продали бизнес за 7,5 миллионов долларов крупнейшему московскому провайдеру NetByNet. В 2006 году Бакальчук и Фадеев зарегистрировали еще одно совместное ООО — «Юнионтел». Компания функционировала в Кузьминках как интернет-провайдер iFlat. Бакальчук занимал должность гендиректора компании до 2011 года. Однако в 2018 году он продал 49% акций жене Фадеева. На тот момент выручка компании составляла 125 миллионов рублей. В 2004 году он со своей уже экс-супругой Татьяной Бакальчук начал заниматься интернет-ритейлом. Тогда они основали маркетплейс Wildberries. С того момента компания значительно выросла, в том числе на это повлияла пандемия. По данным Forbes на 2021 год, семья Бакальчук стала богатейшей семьей России. Их состояние, по версии издания, составило 13,1 миллиард долларов. Из них 99% принадлежало супруге, мужу — 1%. В июле Владислав Бакальчук обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой остановить сделку по объединению онлайн-ретейлера с группой Russ. Он заявил о якобы «рейдерском захвате» Wildberries. Кадыров, в свою очередь, пообещал помочь и разобраться в ситуации. Однако основательница маркетплейса информацию опровергла. Бакальчук рассказала, что слияние Wildberries и Russ Outdoor было согласовано с ее мужем. Более того, он лично присутствовал на презентации по топ-менеджменту. Глава Wildberries объяснила происходящее разводом с мужем. Однако по данным telegram-канала Readovka, Wildberries и пресс-служба маркетплейса не сообщили много деталей о происходящих изменениях, представив неполную информацию. Журналисты отметили, что Владислав Бакальчук мог не знать о переходе активов в другую компанию. Они также обратили внимание на ее долгое молчание после поста главы Чечни.