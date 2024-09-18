Клан опальных тюменских чиновников Воллертов возвращается во власть

Александр Воллерт назначен главой Московского муниципального образования
© Служба новостей «URA.RU»
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Клан Воллертов возвращается в политику
Клан Воллертов возвращается в политику Фото:

В Тюменской области сын бывшего главы Омутинского района Виктора Воллерта — Александр — возглавил Московское муниципальное образование (Тюменский район). Данную информацию URA.RU подтвердили в администрации. Назначение источники агентства связывают с прекращением опалы и расширением влияния клана Воллертов. Ранее старший брат нового главы — Роман Воллерт, был замешан в ряде скандалов, включая ссору с экс-мэром Тюмени Русланом Кухаруком.

«Александр Воллерт новый глава Московского МО. Он приступит к своим обязанностям 19 сентября», — прокомментировала в беседе с URA.RU администрация поселка.

До этого Воллерт-младший работал начальником управления градостроительной деятельности и муниципального имущества в администрации Тюменского района. Как отмечают источники агентства в региональной политтусовке, назначение на должность мэра повысило политический статус клана Воллертов, глава которого — Виктор Воллерт, ранее был мэром двух районов области, а старший сын — Роман Воллерт, был главой управы Ленинского округа Тюмени, но затем попал в ряд скандалов.

В частности, в 2023 году перед выборами в гордуму он рассорился с мэром Тюмени Кухаруком и уволился. Но одним конфликтным эпизодом биография чиновника не ограничивается. Он неоднократно создавал властям проблемы: в 2021 году без согласования решил избраться в облдуму и едва не сорвал победу кандидата от «ЕР», в 2023 году пытался продвинуть в гордуму своего товарища Манукяна, которого прямо в ходе кампании арестовали за мошенничество.

Примечательно, что в данный момент Роман претендует на пост замгубернатора Челябинской области. Эксперты оценивают новое назначение весьма высоко и отмечают, что такую должность мог получить только тот человек, которому доверяют местные власти. «После серии скандалов в Московском МО, к выбору главы подходили очень основательно», — сообщил в беседе с URA.RU политолог Александр Безделов.

Получить оперативную информацию от братьев Воллертов не удалось. Номер Александра Воллерта не был найден в открытом доступе, а телефон Романа был выключен. Агентство URA.RU готово в любое время дать высказаться всем участникам материала.

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В Тюменской области сын бывшего главы Омутинского района Виктора Воллерта — Александр — возглавил Московское муниципальное образование (Тюменский район). Данную информацию URA.RU подтвердили в администрации. Назначение источники агентства связывают с прекращением опалы и расширением влияния клана Воллертов. Ранее старший брат нового главы — Роман Воллерт, был замешан в ряде скандалов, включая ссору с экс-мэром Тюмени Русланом Кухаруком. «Александр Воллерт новый глава Московского МО. Он приступит к своим обязанностям 19 сентября», — прокомментировала в беседе с URA.RU администрация поселка. До этого Воллерт-младший работал начальником управления градостроительной деятельности и муниципального имущества в администрации Тюменского района. Как отмечают источники агентства в региональной политтусовке, назначение на должность мэра повысило политический статус клана Воллертов, глава которого — Виктор Воллерт, ранее был мэром двух районов области, а старший сын — Роман Воллерт, был главой управы Ленинского округа Тюмени, но затем попал в ряд скандалов. В частности, в 2023 году перед выборами в гордуму он рассорился с мэром Тюмени Кухаруком и уволился. Но одним конфликтным эпизодом биография чиновника не ограничивается. Он неоднократно создавал властям проблемы: в 2021 году без согласования решил избраться в облдуму и едва не сорвал победу кандидата от «ЕР», в 2023 году пытался продвинуть в гордуму своего товарища Манукяна, которого прямо в ходе кампании арестовали за мошенничество. Примечательно, что в данный момент Роман претендует на пост замгубернатора Челябинской области. Эксперты оценивают новое назначение весьма высоко и отмечают, что такую должность мог получить только тот человек, которому доверяют местные власти. «После серии скандалов в Московском МО, к выбору главы подходили очень основательно», — сообщил в беседе с URA.RU политолог Александр Безделов. Получить оперативную информацию от братьев Воллертов не удалось. Номер Александра Воллерта не был найден в открытом доступе, а телефон Романа был выключен. Агентство URA.RU готово в любое время дать высказаться всем участникам материала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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