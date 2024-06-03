Тюменскому политику Роману Воллерту прочат повышение после ухода Кухарука в ХМАО

Повышение Руслана Кухарука до должности врио губернатора ХМАО открыло возможность для роста человеку из команды полпреда Якушева. Речь о главном советнике департамента по вопросам внутренней политики Романе Воллерте, сообщают источники URA.RU
«В полпредстве рассматривают вариант его отправки в ХМАО. Там он может сменить первого замгубернатора Алексея Шипилова», — рассказали источники близкие к полпредству.
В тюменском истеблишменте же Воллерту прочат другую карьеру. Его упоминают в числе возможных кандидатов на пост главы Тюмени.
«Воллерт подходит на эту должность. Раньше он возглавлял управу Ленинского административного округа, где зарекомендовал себя как аккуратный руководитель, который умеет договариваться. Он хорошо знает город и стиль управления, к которому здесь привыкли», — рассказывают инсайдеры.
Ранее URA.RU сообщало, что мэр Тюмени Руслан Кухарук стал врио губернатора ХМАО. Экс-главу региона Наталью Комарову он попросил представлять округ в Совете Федерации.
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