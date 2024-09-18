Адвокат Добровинский объяснил, почему Алсу подала иск на раздел имущества в суд Великобритании

18 сентября стало известно, что певица подала иск о разделе имущества с бывшим мужем Яном Абрамовым в суд Лондона (Великобритания). У исполнительницы с 2002 года двойное гражданство, которое она подтвердила в 2004-м. Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы Яна Абрамова, поделился с корреспондентом URA.RU мыслями по этому делу.
Правозащитник сообщил, что пока не в курсе подробностей, но мысли относительного этого у него уже есть. «Если это действительно так, это неожиданный ход. Дело перемещается в недружественную страну. Что касается Великобритании, то там правосудие „очень не очень“. Тем более, сегодня, когда там все направлено против России и ее граждан. А Ян Абрамов — гражданин России. Как известно, страна всегда защищает своих граждан. Поэтому, конечно, судебные власти встанут на сторону подданной Великобритании», — пояснил Добровинский.
Адвокат отметил, что после официального развода, который состоялся 27 августа, Абрамов выходил на связь с бывшей женой и пытался прийти к мирному соглашению. Но Алсу своего решения не изменила. С категоричным отказом она выступила и в ответ на 2,5 млрд рублей, которые супруг предложил ей в качестве компенсации.
Многодетная мать намерена стоять до конца и получить все в максимальном объеме. Согласно открытым данным, в списке совместного имущества у супругов квартира в Лондоне недалеко от стадиона для крикета «Лордс крикет граунд», дома на Кипре, в США, Франции и Монако. По данным СМИ, все это оценивается в 10 млрд рублей. Однако адвокат Александр Добровинский в беседе с нашим корреспондентом задался вопросом, кто это перевел в российскую валюту стоимость зарубежной недвижимости, а также заверил, что «речь идет о гораздо большей сумме».
Алсу и Ян Абрамов поженились весной 2006 года. За годы совместной жизни у пары родились трое детей — две дочери и сын. После развода они остались с матерью.
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