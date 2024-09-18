Рации, взорвавшиеся в Ливане, были куплены одновременно с пейджерами

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Учебный центр Елань. Екатеринбург, рация, средства связи
Порядка пяти месяцев назад рации были закуплены вместе с пейджерами, взорвавшимися в Ливане Фото:
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Рации, взорвавшиеся сегодня в разных районах Ливана, были куплены в одно время с пейджерами, детонация которых произошла 17 сентября. Покупка была совершена около пяти месяцев назад, сообщает ливанская газета «Ан-Нахар».

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«[Ливанское движение] „Хезболлах“ закупило средства связи пять месяцев назад, приблизительно в то же время, что и пейджеры», — передает газета со ссылкой на собственный источник в службе безопасности. Также отмечается, что в нескольких районах произошли взрывы устройств, которые не являются пейджерами.

Детонация пейджеров в районах Ливана произошла 17 сентября, это привело к тому, что пострадали 2,8 тысячи человек, погибли — 12. Причины одновременной детонации устройств пока не установлены. «Хезболлах» и ливанские власти обвинили Израиль в инцидентах со взрывами, передает «Национальная служба новостей».

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что происшествия в Ливане способствуют эскалации напряженности в регионе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала инцидент «актом гибридной войны» и призвала предотвратить разжигание большого конфликта в регионе.

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Рации, взорвавшиеся сегодня в разных районах Ливана, были куплены в одно время с пейджерами, детонация которых произошла 17 сентября. Покупка была совершена около пяти месяцев назад, сообщает ливанская газета «Ан-Нахар». «[Ливанское движение] „Хезболлах“ закупило средства связи пять месяцев назад, приблизительно в то же время, что и пейджеры», — передает газета со ссылкой на собственный источник в службе безопасности. Также отмечается, что в нескольких районах произошли взрывы устройств, которые не являются пейджерами. Детонация пейджеров в районах Ливана произошла 17 сентября, это привело к тому, что пострадали 2,8 тысячи человек, погибли — 12. Причины одновременной детонации устройств пока не установлены. «Хезболлах» и ливанские власти обвинили Израиль в инцидентах со взрывами, передает «Национальная служба новостей». Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что происшествия в Ливане способствуют эскалации напряженности в регионе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала инцидент «актом гибридной войны» и призвала предотвратить разжигание большого конфликта в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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