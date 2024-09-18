Рации, взорвавшиеся в Ливане, были куплены одновременно с пейджерами

18 сентября 2024 в 20:05 Размер текста - 17 +

Рации, взорвавшиеся сегодня в разных районах Ливана, были куплены в одно время с пейджерами, детонация которых произошла 17 сентября. Покупка была совершена около пяти месяцев назад, сообщает ливанская газета «Ан-Нахар». «[Ливанское движение] „Хезболлах“ закупило средства связи пять месяцев назад, приблизительно в то же время, что и пейджеры», — передает газета со ссылкой на собственный источник в службе безопасности. Также отмечается, что в нескольких районах произошли взрывы устройств, которые не являются пейджерами. Детонация пейджеров в районах Ливана произошла 17 сентября, это привело к тому, что пострадали 2,8 тысячи человек, погибли — 12. Причины одновременной детонации устройств пока не установлены. «Хезболлах» и ливанские власти обвинили Израиль в инцидентах со взрывами, передает «Национальная служба новостей». Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что происшествия в Ливане способствуют эскалации напряженности в регионе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала инцидент «актом гибридной войны» и призвала предотвратить разжигание большого конфликта в регионе.