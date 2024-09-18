Израиль отверг резолюцию ГА ООН

Израиль отказался покидать территории, которые находятся под их контролем в Палестине, тем самым отклонив резолюцию Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом сообщает МИД еврейского государства.
«Израиль отвергает искаженное и оторванное от реальности решение Генеральной Ассамблеи», — передает ТАСС со ссылкой на ведомство. МИД Израиля также выразил благодарность странам, не поддержавшие данное решение, которое «оторвано от реальности и представляет из себя парад глупостей».
В заявлении ведомства также сказано, что подобное предложение только усугубляет ситуацию и вредит шансам на мирные переговоры. Еще там добавили, что Генеральная Ассамблея, символизирующая «политический театр», ведет циничную международную политику.
Ранее ГА ООН в своей резолюции потребовала от Израиля освободить территории в Палестине. Сегодня на ливанской территории сдетонировали раций «Хезболлы». За этим последовали взрывы пейджеров, радиоприемников, телефонов, ноутбуков и магазинов сотовой связи. В результате погибли девять человек, и произошло возгорание нескольких жилых домов в разных районах страны.
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