Израиль отверг резолюцию ГА ООН

18 сентября 2024 в 21:48 Размер текста - 17 +

МИД Израиля назвал резолюцию ГА ООН «политическим театром», оторванным от реальности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль отказался покидать территории, которые находятся под их контролем в Палестине, тем самым отклонив резолюцию Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом сообщает МИД еврейского государства. «Израиль отвергает искаженное и оторванное от реальности решение Генеральной Ассамблеи», — передает ТАСС со ссылкой на ведомство. МИД Израиля также выразил благодарность странам, не поддержавшие данное решение, которое «оторвано от реальности и представляет из себя парад глупостей». В заявлении ведомства также сказано, что подобное предложение только усугубляет ситуацию и вредит шансам на мирные переговоры. Еще там добавили, что Генеральная Ассамблея, символизирующая «политический театр», ведет циничную международную политику. Новость по теме Сотни пострадавших после повторных взрывов в Ливане: что известно о взрывах пейджеров и раций Ранее ГА ООН в своей резолюции потребовала от Израиля освободить территории в Палестине. Сегодня на ливанской территории сдетонировали раций «Хезболлы». За этим последовали взрывы пейджеров, радиоприемников, телефонов, ноутбуков и магазинов сотовой связи. В результате погибли девять человек, и произошло возгорание нескольких жилых домов в разных районах страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израиль отказался покидать территории, которые находятся под их контролем в Палестине, тем самым отклонив резолюцию Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом сообщает МИД еврейского государства. «Израиль отвергает искаженное и оторванное от реальности решение Генеральной Ассамблеи», — передает ТАСС со ссылкой на ведомство. МИД Израиля также выразил благодарность странам, не поддержавшие данное решение, которое «оторвано от реальности и представляет из себя парад глупостей». В заявлении ведомства также сказано, что подобное предложение только усугубляет ситуацию и вредит шансам на мирные переговоры. Еще там добавили, что Генеральная Ассамблея, символизирующая «политический театр», ведет циничную международную политику. Ранее ГА ООН в своей резолюции потребовала от Израиля освободить территории в Палестине. Сегодня на ливанской территории сдетонировали раций «Хезболлы». За этим последовали взрывы пейджеров, радиоприемников, телефонов, ноутбуков и магазинов сотовой связи. В результате погибли девять человек, и произошло возгорание нескольких жилых домов в разных районах страны.