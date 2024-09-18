Сотни пострадавших после повторных взрывов в Ливане: что известно о взрывах пейджеров и раций

В Ливане произошли повторные взрывы пейджеров и раций, погибли 9 человек

18 сентября 2024 в 21:37 Размер текста - 17 +

В Ливане 18 сентября произошли повторные детонации не только пейджеров, но и раций, телефонов, ноутбуков и другой техники. Также из-за взрывов произошло возгорание нескольких жилых домов в разных районах страны. Что произошло в Ливане, сколько человек погибло и пострадало, а также кто причастен к произошедшему — в материале URA.RU. Источник в мэрии Губейри сообщил о взрывах портативных раций, принадлежащих группировке «Хезболла», в южных районах Бейрута. Вслед за этим произошли взрывы различных технических устройств, включая пейджеры, радиоприемники, телефоны, ноутбуки, сдетонировала и техника в магазинах сотовой связи. Ливанская газета «Ан-Нахар» сообщает, что рации и пейджеры были приобретены группировкой одновременно около пяти месяцев назад. После серии взрывов более 300 человек получили ранения в различных частях Ливана, включая Бекаа, Набатию и Бейрут, погибло девять человек, передает Минздрав страны. Отмечается, что произошло возгорание жилых зданий. Один из взрывов произошел во время церемонии прощания с погибшими бойцами «Хезболлы», передает РИА Новости. Согласно публикации на портале Axios, израильские разведывательные службы могли установить взрывные устройства в рации, используемые членами движения «Хезболлах» в Ливане. Спецслужбы заранее подготовили рации к детонации. Эти устройства являются частью системы связи, предназначенной для использования в случае вооруженного конфликта с Израилем. Специальный координатор ООН по Ливану выразил серьезное беспокойство в связи с новыми взрывами, произошедшими в стране. Он подчеркнул глубокую озабоченность по поводу жертв, призвал к сдержанности и предостерег от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации напряженности, имеющей последствия. В заявлении специального координатора ООН в соцсети Х (бывший Twitter) также была выражена благодарность медицинским бригадам за их труд и усилия по спасению жизней и оказанию помощи раненым в условиях повышенного стресса. Помимо прочего, Совет Безопасности ООН проведет заседание по ситуации в Ливане. Оно назначено на 20 сентября.