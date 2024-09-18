Зеленский сообщил о полной готовности «плана победы» к представлению Байдену

Украинский лидер Владимир Зеленский в своем обращении к нации упомянул полностью подготовленный «мирный план». Он собирается презентовать его на встрече с президентом США Джо Байденом.
«Сегодня можно сказать, что уже полностью подготовлен наш план победы. Все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые дополнения и детали к плану», — сообщил Зеленский на видео в своем telegram-канале.
Ранее немецкий таблоид Bild сообщал о том, что президент Украины отправляется лично просить Байдена разрешения на удары по России. Зеленский, по сообщению издания, подготовил план, в котором описал стратегию и требования к американскому партнеру. Также Bild передал, что Киев упоминает в документе свою готовность приостановить боевые действия на некоторых участках фронта.
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