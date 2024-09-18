18 сентября 2024

Зеленский сообщил о полной готовности «плана победы» к представлению Байдену

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Зеленский сообщил, что все пункты мирного плана прописаны
Зеленский сообщил, что все пункты мирного плана прописаны Фото:
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Украинский лидер Владимир Зеленский в своем обращении к нации упомянул полностью подготовленный «мирный план». Он собирается презентовать его на встрече с президентом США Джо Байденом. 

«Сегодня можно сказать, что уже полностью подготовлен наш план победы. Все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые дополнения и детали к плану», — сообщил Зеленский на видео в своем telegram-канале.

Ранее немецкий таблоид Bild сообщал о том, что президент Украины отправляется лично просить Байдена разрешения на удары по России. Зеленский, по сообщению издания, подготовил план, в котором описал стратегию и требования к американскому партнеру. Также Bild передал, что Киев упоминает в документе свою готовность приостановить боевые действия на некоторых участках фронта.

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Украинский лидер Владимир Зеленский в своем обращении к нации упомянул полностью подготовленный «мирный план». Он собирается презентовать его на встрече с президентом США Джо Байденом.  «Сегодня можно сказать, что уже полностью подготовлен наш план победы. Все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые дополнения и детали к плану», — сообщил Зеленский на видео в своем telegram-канале. Ранее немецкий таблоид Bild сообщал о том, что президент Украины отправляется лично просить Байдена разрешения на удары по России. Зеленский, по сообщению издания, подготовил план, в котором описал стратегию и требования к американскому партнеру. Также Bild передал, что Киев упоминает в документе свою готовность приостановить боевые действия на некоторых участках фронта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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