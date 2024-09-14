14 сентября 2024

Bild: Зеленский представит Байдену план прекращения огня на отдельных участках

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский предложит частично заморозить конфликт с Россией
Зеленский предложит частично заморозить конфликт с Россией Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский готов частично заморозить конфликт с Россией, о чем он официально заявит в ходе встречи с президентом США Джо Байденом, а также кандидатами на пост главы Белого дома Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

«Зеленский отправится в США и представит свою стратегию президенту США... Это включает в себя... готовность Украины принять локальное прекращение огня на определенных участках фронта и временное замораживание конфликта», — передает Bild на своем официальном сайте.

Также сообщалось, что Зеленский попросит у Байдена разрешение на удары дальнобойными западными ракетами вглубь России. Президент России Владимир Путин, однако, предупредил страны НАТО об эскалации конфликта в случае применения Киевом такого рода оружия. После этих предупреждений Байден встретился с британским премьером Киром Стармером и не одобрил соответствующее соглашение.

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Президент Украины Владимир Зеленский готов частично заморозить конфликт с Россией, о чем он официально заявит в ходе встречи с президентом США Джо Байденом, а также кандидатами на пост главы Белого дома Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild. «Зеленский отправится в США и представит свою стратегию президенту США... Это включает в себя... готовность Украины принять локальное прекращение огня на определенных участках фронта и временное замораживание конфликта», — передает Bild на своем официальном сайте. Также сообщалось, что Зеленский попросит у Байдена разрешение на удары дальнобойными западными ракетами вглубь России. Президент России Владимир Путин, однако, предупредил страны НАТО об эскалации конфликта в случае применения Киевом такого рода оружия. После этих предупреждений Байден встретился с британским премьером Киром Стармером и не одобрил соответствующее соглашение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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