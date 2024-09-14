Bild: Зеленский представит Байдену план прекращения огня на отдельных участках

Президент Украины Владимир Зеленский готов частично заморозить конфликт с Россией, о чем он официально заявит в ходе встречи с президентом США Джо Байденом, а также кандидатами на пост главы Белого дома Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.
«Зеленский отправится в США и представит свою стратегию президенту США... Это включает в себя... готовность Украины принять локальное прекращение огня на определенных участках фронта и временное замораживание конфликта», — передает Bild на своем официальном сайте.
Также сообщалось, что Зеленский попросит у Байдена разрешение на удары дальнобойными западными ракетами вглубь России. Президент России Владимир Путин, однако, предупредил страны НАТО об эскалации конфликта в случае применения Киевом такого рода оружия. После этих предупреждений Байден встретился с британским премьером Киром Стармером и не одобрил соответствующее соглашение.
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