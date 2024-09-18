«План победы» Зеленского готов к презентации Байдену: о чем будет документ

Зеленский сообщил о полностью готовом мирном плане перед поездкой в США

19 сентября 2024 в 03:19 Размер текста - 17 +

«План победы» Зеленского исключает мирное разрешение конфликта Фото: Официальный сайт президента Украины После просьб Зеленского к партнерам о разрешении ударов по России США попросили украинского лидера подготовить стратегию, в которой он опишет конкретные цели. Что известно о «плане победы» Киева — в материале URA.RU. Что известно о подготовке плана Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и госсекретарь США Энтони Блинкен прибыли в Киев, где они обратились к Зеленскому с требованием предоставить детальный и стратегический план применения дальнобойного оружия против целей на территории РФ. В ходе встречи президент Украины передал дипломатам список вероятных целей. В Киеве заявили, что «план победы Зеленского» основан на ударах вглубь РФ. Сам Зеленский сообщил перед этим, что у него есть некий план по завершению конфликта, но ответственность за его реализацию зависит от одобрения действующего президента США Джо Байдена. Что касается администрации президента США, то там наметился раскол в вопросе о предоставлении Украине права на нанесение ударов по территории России. Байден пока не снимает ограничения на применение переданного Штатами оружия. В то же время, по данным издания Telegraph, он может в ближайшее время отменить запрет на использование Украиной британских ракет Storm Shadow. Президент России Владимир Путин, однако, предупредил страны НАТО об эскалации конфликта в случае применения Киевом такого рода оружия. После этих предупреждений Байден встретился с британским премьером Киром Стармером и не одобрил соответствующее соглашение. Зеленский выпрашивает у Запада разрешение наносить удары вглубь России Фото: Министерство обороны Великобритании На что надеется Зеленский Зеленский надеется, что его план победы одобрят политические лидеры США. Он намерен представить этот план действующему американскому президенту Байдену, а также кандидатам на пост президента Камале Харрис и Дональду Трампу. Экс-президент США Трамп уже заявил, что готов встретиться с Зеленским во время его визита в страну. Украинский лидер подчеркивает, что свой план по нанесению ударов по России он первому покажет Байдену. При этом Киев потребует для себя некие гарантии при реализации «плана победы», которые пока не разглашаются. Зеленский отмечает, что план включает «конкретный оборонный пакет», который якобы поможет завершить конфликт с Россией на дипломатических началах и на более выгодных для Украины условиях. Кроме того, украинский лидер считает, что в плане затрагиваются «важные глобальные вопросы». Зеленский надеется, что его «план победы» одобрит Байден Фото: Официальный сайт президента Украины Главные требования Киева В ответ на одобрения своего плана, Зеленский собирается предложить частично заморозить конфликт с Россией, о чем он официально заявит в ходе встречи с Байденом, Трампом и Харрис. Речь идет о готовности Украины принять локальное прекращение огня на определенных участках фронта, пишет Bild на своем сайте. Однако главным требованием «плана победы» Зеленского станет членство Украины в НАТО. По данным высокопоставленных источников Le Monde , украинский лидер надеется уговорить Байдена пригласить Украину в альянс перед его уходом из Белого дома. Зеленский потребует принять Украину в НАТО в обмен на «план победы» Фото: официальный сайт президента Украины Зеленский отверг готовность к приостановке боев Накануне визита в США украинский лидер отверг прозвучавшую в немецкой газете Bild информацию о том, что в «плане победы» прописывается остановка боевых действий на каких-либо участках. Зеленский подчеркивает, что «ни о какой заморозке линии фронта не может идти и речи». Также в преддверии визита в США Зеленский усилил количество террористических атак ВСУ по российским регионам. Вчерашнюю атаку дронов на Тверскую область он назвал « важным результатом ». Накануне визита Зеленского в США усилились атаки ВСУ по российским регионам Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr На каком этапе находится план Зеленский в своем telegram-канале выложил видео, в котором сообщил, что «план победы» полностью подготовлен. По его словам, в нем расписаны все пункты, все ключевые акценты. Также по его заверениям, документ включает все необходимые дополнения и детали к плану. Зеленский должен прибыть в США 24 сентября. Известно, что он примет участие в заседание Совбеза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После просьб Зеленского к партнерам о разрешении ударов по России США попросили украинского лидера подготовить стратегию, в которой он опишет конкретные цели. Что известно о «плане победы» Киева — в материале URA.RU. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и госсекретарь США Энтони Блинкен прибыли в Киев, где они обратились к Зеленскому с требованием предоставить детальный и стратегический план применения дальнобойного оружия против целей на территории РФ. В ходе встречи президент Украины передал дипломатам список вероятных целей. В Киеве заявили, что «план победы Зеленского» основан на ударах вглубь РФ. Сам Зеленский сообщил перед этим, что у него есть некий план по завершению конфликта, но ответственность за его реализацию зависит от одобрения действующего президента США Джо Байдена. Что касается администрации президента США, то там наметился раскол в вопросе о предоставлении Украине права на нанесение ударов по территории России. Байден пока не снимает ограничения на применение переданного Штатами оружия. В то же время, по данным издания Telegraph, он может в ближайшее время отменить запрет на использование Украиной британских ракет Storm Shadow. Президент России Владимир Путин, однако, предупредил страны НАТО об эскалации конфликта в случае применения Киевом такого рода оружия. После этих предупреждений Байден встретился с британским премьером Киром Стармером и не одобрил соответствующее соглашение. Зеленский надеется, что его план победы одобрят политические лидеры США. Он намерен представить этот план действующему американскому президенту Байдену, а также кандидатам на пост президента Камале Харрис и Дональду Трампу. Экс-президент США Трамп уже заявил, что готов встретиться с Зеленским во время его визита в страну. Украинский лидер подчеркивает, что свой план по нанесению ударов по России он первому покажет Байдену. При этом Киев потребует для себя некие гарантии при реализации «плана победы», которые пока не разглашаются. Зеленский отмечает, что план включает «конкретный оборонный пакет», который якобы поможет завершить конфликт с Россией на дипломатических началах и на более выгодных для Украины условиях. Кроме того, украинский лидер считает, что в плане затрагиваются «важные глобальные вопросы». В ответ на одобрения своего плана, Зеленский собирается предложить частично заморозить конфликт с Россией, о чем он официально заявит в ходе встречи с Байденом, Трампом и Харрис. Речь идет о готовности Украины принять локальное прекращение огня на определенных участках фронта, пишет Bild на своем сайте. Однако главным требованием «плана победы» Зеленского станет членство Украины в НАТО. По данным высокопоставленных источников Le Monde, украинский лидер надеется уговорить Байдена пригласить Украину в альянс перед его уходом из Белого дома. Накануне визита в США украинский лидер отверг прозвучавшую в немецкой газете Bild информацию о том, что в «плане победы» прописывается остановка боевых действий на каких-либо участках. Зеленский подчеркивает, что «ни о какой заморозке линии фронта не может идти и речи». Также в преддверии визита в США Зеленский усилил количество террористических атак ВСУ по российским регионам. Вчерашнюю атаку дронов на Тверскую область он назвал «важным результатом». Зеленский в своем telegram-канале выложил видео, в котором сообщил, что «план победы» полностью подготовлен. По его словам, в нем расписаны все пункты, все ключевые акценты. Также по его заверениям, документ включает все необходимые дополнения и детали к плану. Зеленский должен прибыть в США 24 сентября. Известно, что он примет участие в заседание Совбеза.