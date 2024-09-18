Алаудинов обратился к военблогерам на фоне сообщений о прорыве ВСУ под Курском

Эмоциональные сообщения военных блогеров о том, что боевики ВСУ прорвались в Курской области, и «все потеряно» были замечены заместителем начальника ГУ по военно-политической работе Минобороны РФ Апти Алаудиновым. По его словам, на тех участках фронта, где была попытка прорыва, противник был ликвидирован.
«Блогеры слёзно плакали, кричали о том, что противник уже прорвался куда-то, все потеряно. Тот противник, который туда прорвался, его уничтожили. Ну, кто-то бегает ещё... Два понтонных моста, которые противник перебросил на нашу сторону, уничтожены. Этот участок на контроле, и делается все для того, чтобы противник уже не имел возможности больше перебрасывать никаких понтонов», — заключил Алаудинов в видеообращении, опубликованном в личном telegram-канале генерал-майора.
ВСУ потеряли контроль над двумя селами под Курском. Об этом сообщил ранее Алаудинов, комментируя ситуацию в атакованном регионе. Подробнее о боях в Курской области — в сюжете URA.RU.
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