18 сентября 2024

Алаудинов обратился к военблогерам на фоне сообщений о прорыве ВСУ под Курском

© Служба новостей «URA.RU»
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Алаудинов сообщил, что два понтонных моста ВСУ были уничтожены в Курской области
Алаудинов сообщил, что два понтонных моста ВСУ были уничтожены в Курской области Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Эмоциональные сообщения военных блогеров о том, что боевики ВСУ прорвались в Курской области, и «все потеряно» были замечены заместителем начальника ГУ по военно-политической работе Минобороны РФ Апти Алаудиновым. По его словам, на тех участках фронта, где была попытка прорыва, противник был ликвидирован.

«Блогеры слёзно плакали, кричали о том, что противник уже прорвался куда-то, все потеряно. Тот противник, который туда прорвался, его уничтожили. Ну, кто-то бегает ещё... Два понтонных моста, которые противник перебросил на нашу сторону, уничтожены. Этот участок на контроле, и делается все для того, чтобы противник уже не имел возможности больше перебрасывать никаких понтонов», — заключил Алаудинов в видеообращении, опубликованном в личном telegram-канале генерал-майора.

ВСУ потеряли контроль над двумя селами под Курском. Об этом сообщил ранее Алаудинов, комментируя ситуацию в атакованном регионе. Подробнее о боях в Курской области — в сюжете URA.RU.

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Эмоциональные сообщения военных блогеров о том, что боевики ВСУ прорвались в Курской области, и «все потеряно» были замечены заместителем начальника ГУ по военно-политической работе Минобороны РФ Апти Алаудиновым. По его словам, на тех участках фронта, где была попытка прорыва, противник был ликвидирован. «Блогеры слёзно плакали, кричали о том, что противник уже прорвался куда-то, все потеряно. Тот противник, который туда прорвался, его уничтожили. Ну, кто-то бегает ещё... Два понтонных моста, которые противник перебросил на нашу сторону, уничтожены. Этот участок на контроле, и делается все для того, чтобы противник уже не имел возможности больше перебрасывать никаких понтонов», — заключил Алаудинов в видеообращении, опубликованном в личном telegram-канале генерал-майора. ВСУ потеряли контроль над двумя селами под Курском. Об этом сообщил ранее Алаудинов, комментируя ситуацию в атакованном регионе. Подробнее о боях в Курской области — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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