Сооснователю Wildberries Бакальчуку предъявили обвинение по делу об убийстве

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После стрельбы в Wildberries Владислава Бакальчука обвинили в убийстве Фото:
новость из сюжета
У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук обвиняется по делу об убийстве, после перестрелки, произошедшей в офисе компании. В результате инцидента погибли два человека.

«Обвинения предъявили Владиславу Бакальчуку и еще шести фигурантам дела о стрельбе в офисе Wildberries», — сообщил источник «Известий». Подробности обвинений и роль сооснователя маркетплейса в инциденте пока неизвестны.

В результате перестрелки у офиса Wildberries в Москве погибли два сотрудника охраны. Основательница маркетплейса Бакальчук обвинила своего экс-супруга в организации «рейдерского захвата». Он, в свою очередь, считает, что является пострадавшим в ситуации. Что известно о ситуации — в материале URA.RU.

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Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук обвиняется по делу об убийстве, после перестрелки, произошедшей в офисе компании. В результате инцидента погибли два человека. «Обвинения предъявили Владиславу Бакальчуку и еще шести фигурантам дела о стрельбе в офисе Wildberries», — сообщил источник «Известий». Подробности обвинений и роль сооснователя маркетплейса в инциденте пока неизвестны. В результате перестрелки у офиса Wildberries в Москве погибли два сотрудника охраны. Основательница маркетплейса Бакальчук обвинила своего экс-супруга в организации «рейдерского захвата». Он, в свою очередь, считает, что является пострадавшим в ситуации. Что известно о ситуации — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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