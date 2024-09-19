Сооснователю Wildberries Бакальчуку предъявили обвинение по делу об убийстве

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук обвиняется по делу об убийстве, после перестрелки, произошедшей в офисе компании. В результате инцидента погибли два человека.
«Обвинения предъявили Владиславу Бакальчуку и еще шести фигурантам дела о стрельбе в офисе Wildberries», — сообщил источник «Известий». Подробности обвинений и роль сооснователя маркетплейса в инциденте пока неизвестны.
В результате перестрелки у офиса Wildberries в Москве погибли два сотрудника охраны. Основательница маркетплейса Бакальчук обвинила своего экс-супруга в организации «рейдерского захвата». Он, в свою очередь, считает, что является пострадавшим в ситуации. Что известно о ситуации — в материале URA.RU.
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