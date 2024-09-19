Сооснователю Wildberries Бакальчуку предъявили обвинение по делу об убийстве

19 сентября 2024 в 09:22 Размер текста - 17 +

После стрельбы в Wildberries Владислава Бакальчука обвинили в убийстве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета У офиса Wildberries прозвучали выстрелы из-за конфликта в компании Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук обвиняется по делу об убийстве, после перестрелки, произошедшей в офисе компании. В результате инцидента погибли два человека. «Обвинения предъявили Владиславу Бакальчуку и еще шести фигурантам дела о стрельбе в офисе Wildberries», — сообщил источник «Известий». Подробности обвинений и роль сооснователя маркетплейса в инциденте пока неизвестны. В результате перестрелки у офиса Wildberries в Москве погибли два сотрудника охраны. Основательница маркетплейса Бакальчук обвинила своего экс-супруга в организации «рейдерского захвата». Он, в свою очередь, считает, что является пострадавшим в ситуации. Что известно о ситуации — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук обвиняется по делу об убийстве, после перестрелки, произошедшей в офисе компании. В результате инцидента погибли два человека. «Обвинения предъявили Владиславу Бакальчуку и еще шести фигурантам дела о стрельбе в офисе Wildberries», — сообщил источник «Известий». Подробности обвинений и роль сооснователя маркетплейса в инциденте пока неизвестны. В результате перестрелки у офиса Wildberries в Москве погибли два сотрудника охраны. Основательница маркетплейса Бакальчук обвинила своего экс-супруга в организации «рейдерского захвата». Он, в свою очередь, считает, что является пострадавшим в ситуации. Что известно о ситуации — в материале URA.RU.