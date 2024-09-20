Откуда у тюменцев «чемоданы налички» на покупку жилья без ипотеки

Тюменцы готовы покупать квартиры стоимостью до 6,5 млн рублей без ипотеки

Приобрести квартиру без займов готов каждый пятый житель Тюменской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени самый высокий по стране показатель готовности покупать жилье, не привлекая заемные средства. Такой вывод сделали аналитики столичной исследовательской компании ORO. Обойтись без ипотеки намерен каждый пятый потенциальный покупатель недвижимости. Вложить в жилье они готовы до 6,5 млн рублей. Как выяснило URA.RU, это деньги из собственных накоплений тюменцев, от полученного наследства и от продажи старой недвижимости.

Накопления

По данным исследований, которые группа компаний «Самолет» заказывала у аналитиков ORO, около 64% «покупателей за наличные» готовы ради приобретения недвижимости распотрошить свою семейную кубышку. Сбережения у тюменцев есть: Центробанк утверждает, что из 1,3 триллиона рублей, которые жители Урала хранят на вкладах, 31% приходится на Тюменскую область.

«С начала года накопления тюменцев в нашем банке приросли почти на 30 млрд рублей, еще свыше 10 млрд жители региона разместили в ценных бумагах. Для сравнения сейчас ежемесячный приток средств на вклады и накопительные счета в 4-5 раз больше, чем мы наблюдали в прошлом году», — пояснил управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.

По версии Центробанка, тюменцы держат на вкладах больше 300 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Похожая ситуация и в других крупных банках. Финансисты пророчат: пока ключевая ставка ЦБ будет оставаться высокой, вклады продолжат расти. Более того: теперь январский прогноз роста рынка сбережений в среднем на 20% кажется экономистам явно преуменьшенным.

Перефразируя героев известного фильма, возникает вопрос: «Откуда деньги, Лебовски?» На вклады явно попадают заработанные, а не выигранные в «Спортлото» миллиарды. Ответ дает Тюменьстат: в ведомстве уверены, что на финансовую активность напрямую влияет рост средних зарплат.

За последние семь лет средний уровень доходов в регионе вырос на 66%. Самые высокие доходы у тюменцев, занятых в добыче полезных ископаемых. В этом сегменте средняя зарплата находится на уровне 155 тысяч рублей.

Продажа старого жилья

Первый шаг к покупке нового жилья — продажа старого, часто построенного еще в эпоху СССР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Около половины из опрошенных компанией ORO планируют к сбережениям добавить деньги, которые получат за старую квартиру. Этот вариант, несмотря на охлаждение рынка после отмены господдержки, кажется вполне реальным: разница между ценами на «первичке» и «вторичке» в Тюмени настолько невелика, что ее можно считать, говоря юридически, ничтожной.

По данным федерального агентства «Этажи», в августе удельная стоимость квадрата составляла 136 тысяч рублей на первичном и 122 тысячи рублей на вторичном рынке. При таком расхождении разница в полной стоимости квартиры в 60 квадратных метров составляет меньше миллиона рублей.

Этот миллион легко можно компенсировать при помощи других источников финансирования покупки, поясняют аналитики. Банкиры и риэлторы такие займы называют «микроипотекой» и даже не включают их в официальную статистику «взрослых» займов.

Материнский капитал

В 2024 году в Тюмени маткапитал превышает 640 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Это один из тех самых инструментов, которые позволяют компенсировать разницу между проданной и покупаемой квартирой. По данным группы «Самолет», около 20% потенциальных обладателей «чемодана наличных» планируют воспользоваться именно материнским капиталом.

В 2024 году материнский капитал в Тюмени составляет 630,4 тысячи рублей. После его использования от озвученной выше разницы в миллион рублей останется чуть меньше 400 тысяч — это сумма, которую придется искать, чтобы избежать хотя бы «микроипотеки».

Помощь родни

Тюменцы уверены, что смогут «перехватить» у родни до 300 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Наконец, остается последний инструмент — деньги родственников. Агентство ORO сообщает, что ими готовы воспользоваться около 8% покупателей недвижимости. В эти проценты входят как просьба «дать в долг», так и намерение воспользоваться наследством.

А дальше все зависит от щедрости родственников и качества отношений в семье. Этот инструмент аналитики исследовать не могут — тут придется призывать на помощь социологию. Однако результаты опроса показывают, что люди в своих близких уверены и твердо намерены попросить у них недостающие средства.

Финальная математика

В итоге получаем простой по сути своей расчет. Продав квартиру, человек может приобрести новое жилье, но ему надо компенсировать разницу в миллион. 640 тысяч из этого миллиона даст материнский капитал. Еще, например, 200 тысяч человек держит на вкладах — и остается «перехватить» у родни всего около 150-200 тысяч. Которые потом несложно вернуть: квартира покупается не в ипотеку, а значит, тратить доход на ежемесячный платеж не придется.

Все эти расчеты не работают для одиноких людей без детей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Но это, как говорят математики и физики, «сферический расклад в полном финансовом вакууме». На деле же материнский капитал есть далеко не у всех. И собирать накопления на вкладах по силам далеко не каждому тюменцу. А если еще учесть, что жильем часто озабочены молодые семьи, которые только съезжают от родителей, то и продавать зачастую оказывается нечего.

Для последних, к слову, все еще действует семейная ипотека. Но и с ней в последнее время не все гладко. «Сбер резко отрубил выдачу по семейной ипотеке. Причем заранее информации не было. Сам факт, что такие резкие движения происходят у ведущего банка с главной госпрограммой, вызывает очень и очень большие вопросы. Которые, к сожалению, и не задать», — сообщил на днях в своем блоге глава компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Ранее URA.RU рассказало, что последние изменения, принятые правительством РФ и Центробанком, сильно повлияли на поведение тюменских застройщиков. После отмены господдержки большинство из них возродило старые и придумало новые акции при покупке жилья. А повышение учетной ставки до 19% заставило девелоперов притормозить с запуском новых проектов.