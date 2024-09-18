Полицию Екатеринбурга покинул выходец из тверского клана

Командир екатеринбургского полка ДПС Беляков ушел в отставку

19 сентября 2024 в 11:27 Размер текста - 17 +

Александр Беляков проработал в должности четыре года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Командир екатеринбургского полка ДПС, подполковник полиции Александр Беляков ушел в отставку, сообщил URA.RU источник в силовой среде. Беляков считался представителем тверской команды бывшего начальника УМВД — полковника Игоря Озерова. «Александр Беляков вышел на пенсию по выслуге лет», — сказал собеседник агентства. Согласно данным на сайте городской полиции, сейчас полком с приставкой врио руководит майор Сергей Козлов. Беляков начал службу в правоохранительных органах в 1997 году с должности инспектора ДПС. Работал командиром отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД Тверской области. В столицу Урала он перебрался в 2020-м — спустя несколько месяцев после назначения Озерова. Последний, возглавив УМВД по Екатеринбургу, начал постепенно подтягивать людей из своей команды. Спустя два года Озеров ушел в отставку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командир екатеринбургского полка ДПС, подполковник полиции Александр Беляков ушел в отставку, сообщил URA.RU источник в силовой среде. Беляков считался представителем тверской команды бывшего начальника УМВД — полковника Игоря Озерова. «Александр Беляков вышел на пенсию по выслуге лет», — сказал собеседник агентства. Согласно данным на сайте городской полиции, сейчас полком с приставкой врио руководит майор Сергей Козлов. Беляков начал службу в правоохранительных органах в 1997 году с должности инспектора ДПС. Работал командиром отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД Тверской области. В столицу Урала он перебрался в 2020-м — спустя несколько месяцев после назначения Озерова. Последний, возглавив УМВД по Екатеринбургу, начал постепенно подтягивать людей из своей команды. Спустя два года Озеров ушел в отставку.