18 сентября 2024

Полицию Екатеринбурга покинул выходец из тверского клана

Командир екатеринбургского полка ДПС Беляков ушел в отставку
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Беляков проработал в должности четыре года Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Командир екатеринбургского полка ДПС, подполковник полиции Александр Беляков ушел в отставку, сообщил URA.RU источник в силовой среде. Беляков считался представителем тверской команды бывшего начальника УМВД — полковника Игоря Озерова.

«Александр Беляков вышел на пенсию по выслуге лет», — сказал собеседник агентства. Согласно данным на сайте городской полиции, сейчас полком с приставкой врио руководит майор Сергей Козлов.

Беляков начал службу в правоохранительных органах в 1997 году с должности инспектора ДПС. Работал командиром отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД Тверской области. В столицу Урала он перебрался в 2020-м — спустя несколько месяцев после назначения Озерова. Последний, возглавив УМВД по Екатеринбургу, начал постепенно подтягивать людей из своей команды. Спустя два года Озеров ушел в отставку.

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Командир екатеринбургского полка ДПС, подполковник полиции Александр Беляков ушел в отставку, сообщил URA.RU источник в силовой среде. Беляков считался представителем тверской команды бывшего начальника УМВД — полковника Игоря Озерова. «Александр Беляков вышел на пенсию по выслуге лет», — сказал собеседник агентства. Согласно данным на сайте городской полиции, сейчас полком с приставкой врио руководит майор Сергей Козлов. Беляков начал службу в правоохранительных органах в 1997 году с должности инспектора ДПС. Работал командиром отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД Тверской области. В столицу Урала он перебрался в 2020-м — спустя несколько месяцев после назначения Озерова. Последний, возглавив УМВД по Екатеринбургу, начал постепенно подтягивать людей из своей команды. Спустя два года Озеров ушел в отставку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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