Гартунг назвал третьего эсера в новой гордуме Челябинска

«Справедливая Россия» направит в городскую думу Челябинска по партийному избирательному списку Ксению Морозову. Об этом заявил 19 сентября на пресс-конференции лидер регионального отделения партии, депутат Госдумы Валерий Гартунг, передает корреспондент URA.RU.
«Что касается депутата по спискам. Поскольку от места в гордуме отказались депутаты заксобрания, его займет следующая по списку Ксения Морозова», — сказал Гартунг.
По итогам прошедших 7—8 сентября прямых выборов «Единая Россия» получила 31 из 37 мест в челябинской гордуме (23 места из 25 в одномандатных округах и восемь из 12 мандатов по партспискам). На втором месте «Справедливая Россия» — победителями в округах стали Александр Галкин и Анна Мадаминова.
По одному «списочнику» провели в думу ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди». Со своими представителями уже определились единороссы, либерал-демократы и коммунисты. А теперь — и справедливороссы.
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