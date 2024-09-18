18 сентября 2024

Гартунг назвал третьего эсера в новой гордуме Челябинска

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Дискуссионный клуб "Воробьевы горы". Москва, гартунг валерий
Валерий Гартунг назвал третьего эсера в обновленной гордуме Челябинска Фото:
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Выборы в гордуму Челябинска — 2024

«Справедливая Россия» направит в городскую думу Челябинска по партийному избирательному списку Ксению Морозову. Об этом заявил 19 сентября на пресс-конференции лидер регионального отделения партии, депутат Госдумы Валерий Гартунг, передает корреспондент URA.RU.

«Что касается депутата по спискам. Поскольку от места в гордуме отказались депутаты заксобрания, его займет следующая по списку Ксения Морозова», — сказал Гартунг.

По итогам прошедших 7—8 сентября прямых выборов «Единая Россия» получила 31 из 37 мест в челябинской гордуме (23 места из 25 в одномандатных округах и восемь из 12 мандатов по партспискам). На втором месте «Справедливая Россия» — победителями в округах стали Александр Галкин и Анна Мадаминова.

По одному «списочнику» провели в думу ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди». Со своими представителями уже определились единороссы, либерал-демократы и коммунисты. А теперь — и справедливороссы.

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«Справедливая Россия» направит в городскую думу Челябинска по партийному избирательному списку Ксению Морозову. Об этом заявил 19 сентября на пресс-конференции лидер регионального отделения партии, депутат Госдумы Валерий Гартунг, передает корреспондент URA.RU. «Что касается депутата по спискам. Поскольку от места в гордуме отказались депутаты заксобрания, его займет следующая по списку Ксения Морозова», — сказал Гартунг. По итогам прошедших 7—8 сентября прямых выборов «Единая Россия» получила 31 из 37 мест в челябинской гордуме (23 места из 25 в одномандатных округах и восемь из 12 мандатов по партспискам). На втором месте «Справедливая Россия» — победителями в округах стали Александр Галкин и Анна Мадаминова. По одному «списочнику» провели в думу ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди». Со своими представителями уже определились единороссы, либерал-демократы и коммунисты. А теперь — и справедливороссы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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