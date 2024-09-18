Куйвашев утвердил сроки, когда в Свердловской области полностью включат тепло

Весь жилищный фонд и объекты социальной сферы Свердловской области полностью подключат к теплу к началу октября. С таким поручением в ходе заседания правительства выступил губернатор Евгений Кувашев, рассказали в департаменте информационной политики региона.
«В этом году на подготовку к осенне-зимнему периоду выделено более 14 миллиардов рублей — почти вдвое больше, чем годом ранее. Это позволило в разы увеличить объемы проводимых работ по замене ветхих тепловых, водопроводных и канализационных сетей», — следует из сообщения.
Куйвашев поставил задачу перед членами правительства и руководителями муниципалитетов контролировать погашение долгов за топливно-энергетические ресурсы. По состоянию на 19 сентября теплоснабжение уже полностью функционирует в 16 муниципалитетах области, включены 1247 котельных.
Ранее вице-мэр Екатеринбурга Владимир Гейко сообщил, что уральскую столицу должны подключить к теплу к 1 октября. Подключение отопления в жилых домах и соцобъектах пройдет в два этапа. Первый продлится с 16-го по 22 сентября. За это время подключат порядка 75-80% объектов.
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