Куйвашев утвердил сроки, когда в Свердловской области полностью включат тепло

Куйвашев поручил подключить отопление в Свердловской области к началу октября

19 сентября 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

На подготовку к осенне-зимнему периоду выделено более 14 млрд рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Весь жилищный фонд и объекты социальной сферы Свердловской области полностью подключат к теплу к началу октября. С таким поручением в ходе заседания правительства выступил губернатор Евгений Кувашев, рассказали в департаменте информационной политики региона. «В этом году на подготовку к осенне-зимнему периоду выделено более 14 миллиардов рублей — почти вдвое больше, чем годом ранее. Это позволило в разы увеличить объемы проводимых работ по замене ветхих тепловых, водопроводных и канализационных сетей», — следует из сообщения. Куйвашев поставил задачу перед членами правительства и руководителями муниципалитетов контролировать погашение долгов за топливно-энергетические ресурсы. По состоянию на 19 сентября теплоснабжение уже полностью функционирует в 16 муниципалитетах области, включены 1247 котельных. Ранее вице-мэр Екатеринбурга Владимир Гейко сообщил, что уральскую столицу должны подключить к теплу к 1 октября. Подключение отопления в жилых домах и соцобъектах пройдет в два этапа. Первый продлится с 16-го по 22 сентября. За это время подключат порядка 75-80% объектов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Весь жилищный фонд и объекты социальной сферы Свердловской области полностью подключат к теплу к началу октября. С таким поручением в ходе заседания правительства выступил губернатор Евгений Кувашев, рассказали в департаменте информационной политики региона. «В этом году на подготовку к осенне-зимнему периоду выделено более 14 миллиардов рублей — почти вдвое больше, чем годом ранее. Это позволило в разы увеличить объемы проводимых работ по замене ветхих тепловых, водопроводных и канализационных сетей», — следует из сообщения. Куйвашев поставил задачу перед членами правительства и руководителями муниципалитетов контролировать погашение долгов за топливно-энергетические ресурсы. По состоянию на 19 сентября теплоснабжение уже полностью функционирует в 16 муниципалитетах области, включены 1247 котельных. Ранее вице-мэр Екатеринбурга Владимир Гейко сообщил, что уральскую столицу должны подключить к теплу к 1 октября. Подключение отопления в жилых домах и соцобъектах пройдет в два этапа. Первый продлится с 16-го по 22 сентября. За это время подключат порядка 75-80% объектов.