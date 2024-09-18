18 сентября 2024

Куйвашев утвердил сроки, когда в Свердловской области полностью включат тепло

Куйвашев поручил подключить отопление в Свердловской области к началу октября
© Служба новостей «URA.RU»
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Отопление. Курган, батарея, тепло, радиатор, отопление, перекрытие батареи
На подготовку к осенне-зимнему периоду выделено более 14 млрд рублей Фото:

Весь жилищный фонд и объекты социальной сферы Свердловской области полностью подключат к теплу к началу октября. С таким поручением в ходе заседания правительства выступил губернатор Евгений Кувашев, рассказали в департаменте информационной политики региона.

«В этом году на подготовку к осенне-зимнему периоду выделено более 14 миллиардов рублей — почти вдвое больше, чем годом ранее. Это позволило в разы увеличить объемы проводимых работ по замене ветхих тепловых, водопроводных и канализационных сетей», — следует из сообщения.

Куйвашев поставил задачу перед членами правительства и руководителями муниципалитетов контролировать погашение долгов за топливно-энергетические ресурсы. По состоянию на 19 сентября теплоснабжение уже полностью функционирует в 16 муниципалитетах области, включены 1247 котельных.

Ранее вице-мэр Екатеринбурга Владимир Гейко сообщил, что уральскую столицу должны подключить к теплу к 1 октября. Подключение отопления в жилых домах и соцобъектах пройдет в два этапа. Первый продлится с 16-го по 22 сентября. За это время подключат порядка 75-80% объектов.

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Весь жилищный фонд и объекты социальной сферы Свердловской области полностью подключат к теплу к началу октября. С таким поручением в ходе заседания правительства выступил губернатор Евгений Кувашев, рассказали в департаменте информационной политики региона. «В этом году на подготовку к осенне-зимнему периоду выделено более 14 миллиардов рублей — почти вдвое больше, чем годом ранее. Это позволило в разы увеличить объемы проводимых работ по замене ветхих тепловых, водопроводных и канализационных сетей», — следует из сообщения. Куйвашев поставил задачу перед членами правительства и руководителями муниципалитетов контролировать погашение долгов за топливно-энергетические ресурсы. По состоянию на 19 сентября теплоснабжение уже полностью функционирует в 16 муниципалитетах области, включены 1247 котельных. Ранее вице-мэр Екатеринбурга Владимир Гейко сообщил, что уральскую столицу должны подключить к теплу к 1 октября. Подключение отопления в жилых домах и соцобъектах пройдет в два этапа. Первый продлится с 16-го по 22 сентября. За это время подключат порядка 75-80% объектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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