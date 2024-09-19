Глава редколлегии URA.RU Вьюгин рассказал, сколько человек уволил после внедрения нейросетей

Глава редколлегии URA.RU: ни один журналист не уволен после внедрения ИИ

19 сентября 2024 в 14:31 Размер текста - 17 +

Журналисты URA.RU стали значительно чаще пользоваться нейросетями, поделился Михаил Вьюгин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После внедрения нейросетей в работу журналистов информационного агентства URA.RU из компании не был уволен ни один человек. Об этом в своем выступлении на медиафоруме «Вся Россия-2024» заявил глава редакционной коллегии URA.RU Михаил Вьюгин. Кроме того, он раскрыл механику работы агентства с нейросетями, рассказал, где они используются, сколько стоят и в чем их преимущество перед традиционными методами работы. «Мы интегрировали ChatGPT в наш собственный сервис. Я не знаю, что делали мои сотрудники до изобретения искусственного интеллекта. Хотя нет, знаю. Читали и анализировали, например, массив из 200 комментариев рандомных пользователей по поводу школ, чтобы составить статью из отзывов живых людей. Ничего страшного? А у меня вот недавно сотруднице надо было бы целый вечер вчитываться, чтобы выяснить, какое же авторитетное мнение у курганца под псевдонимом „Волк, знаток города 8го уровня“ о курганской школе номер 45. Как здорово, что вместо нее это может сделать чат», — рассказал Вьюгин. URA.RU активно применяет возможности искусственного интеллекта в первую очередь для работы с текстами: для обработки материала для статей с использованием ChatGPT, генерации заголовков, написания больших статей. Кроме того, ИИ можно использовать и для решения организационных задач, генерации изображений, расшифровки аудиозаписей и даже для определения иноагентов. Еще один важный момент — ChatGPT не брезгливый в отличие от живых журналистов, говорит Вьюгин. «Глубокоуважаемому корреспонденту и творческой душе сложно своим серебряным пером переписывать материал о том, как же лечить акне у курганских подростков. Даже если этот текст принесет трафик и деньги, на которые можно будет купить еще одно перо. Золотое», — шутит глава редколлегии URA.RU. Что касается стоимости, то в начале года использование ChatGPT обходилось агентству в 15 долларов, а в августе оно стоило уже более 800 долларов. «Если кратко — мои сотрудники каждый день используют ИИ для текстов, аудио, картинок… и для того чтобы я каждый месяц безбожно ругался, подписывая все больший и больший счет на лицензию за ChatGPT. В январе все выглядело неплохо, а в августе я даже подумал, может, ИИ сам и генерирует эти счета? Присмотрелся к своей подписи под одобрением расходов — нет, подписываю пока я», — смеется Вьюгин. С 17 по 21 сентября в Сочи уже в 28 раз проходит медиафорум «Вся Россия-2024», который традиционно организовывает Союз журналистов России. В программе заявлены выступления России представителей ведущих изданий и компаний индустрии. В их числе главред «Московского комсомольца» Павел Гусев, директор «АиФ» Руслан Новиков, гендиректор «Ведомостей» Михаил Нелюбин, руководитель группы по работе с медиа в «Дзене» Иван Макаров и другие специалисты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После внедрения нейросетей в работу журналистов информационного агентства URA.RU из компании не был уволен ни один человек. Об этом в своем выступлении на медиафоруме «Вся Россия-2024» заявил глава редакционной коллегии URA.RU Михаил Вьюгин. Кроме того, он раскрыл механику работы агентства с нейросетями, рассказал, где они используются, сколько стоят и в чем их преимущество перед традиционными методами работы. «Мы интегрировали ChatGPT в наш собственный сервис. Я не знаю, что делали мои сотрудники до изобретения искусственного интеллекта. Хотя нет, знаю. Читали и анализировали, например, массив из 200 комментариев рандомных пользователей по поводу школ, чтобы составить статью из отзывов живых людей. Ничего страшного? А у меня вот недавно сотруднице надо было бы целый вечер вчитываться, чтобы выяснить, какое же авторитетное мнение у курганца под псевдонимом „Волк, знаток города 8го уровня“ о курганской школе номер 45. Как здорово, что вместо нее это может сделать чат», — рассказал Вьюгин. URA.RU активно применяет возможности искусственного интеллекта в первую очередь для работы с текстами: для обработки материала для статей с использованием ChatGPT, генерации заголовков, написания больших статей. Кроме того, ИИ можно использовать и для решения организационных задач, генерации изображений, расшифровки аудиозаписей и даже для определения иноагентов. Еще один важный момент — ChatGPT не брезгливый в отличие от живых журналистов, говорит Вьюгин. «Глубокоуважаемому корреспонденту и творческой душе сложно своим серебряным пером переписывать материал о том, как же лечить акне у курганских подростков. Даже если этот текст принесет трафик и деньги, на которые можно будет купить еще одно перо. Золотое», — шутит глава редколлегии URA.RU. Что касается стоимости, то в начале года использование ChatGPT обходилось агентству в 15 долларов, а в августе оно стоило уже более 800 долларов. «Если кратко — мои сотрудники каждый день используют ИИ для текстов, аудио, картинок… и для того чтобы я каждый месяц безбожно ругался, подписывая все больший и больший счет на лицензию за ChatGPT. В январе все выглядело неплохо, а в августе я даже подумал, может, ИИ сам и генерирует эти счета? Присмотрелся к своей подписи под одобрением расходов — нет, подписываю пока я», — смеется Вьюгин. С 17 по 21 сентября в Сочи уже в 28 раз проходит медиафорум «Вся Россия-2024», который традиционно организовывает Союз журналистов России. В программе заявлены выступления России представителей ведущих изданий и компаний индустрии. В их числе главред «Московского комсомольца» Павел Гусев, директор «АиФ» Руслан Новиков, гендиректор «Ведомостей» Михаил Нелюбин, руководитель группы по работе с медиа в «Дзене» Иван Макаров и другие специалисты.